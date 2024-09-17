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Ближний Восток

В Иране освобожден австриец, арестованный два года назад

время публикации: 17 сентября 2024 г., 09:55 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 09:59
В Иране освобожден австриец, арестованный два года назад
AP Photo/Vahid Salemi

В Иране освобожден гражданин Австрии Кристиан Вебер, который был арестован в 2022 году в провинции Западный Азербайджан. Он был передан австрийскому послу. При этом подчеркивается, что его арест не был связан с массовыми протестами 2022 года.

Согласно судебной системе, освобождение Вебера – акт милосердия со стороны иранских властей. Освобожденный сможет покинуть Иран. При этом не сообщается, что стало причиной его ареста.

Напомним: в сентябре 2022 года в Иране начались массовые манифестации, причиной которых стала смерть Махсы Амини, задержанной полицией за "неправильно" надетый хиджаб. Режим аятолл заявлял, что волнения направляются из-за рубежа.

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