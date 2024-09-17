МИД Иордании: власти Израиля передали тело террориста, убившего трех израильтян на ПП "Алленби"

Министерство иностранных дел Иордании уведомило, что власти Израиля передали тело террориста – 39-летнего Маэра аль-Джази, совершившего 8 сентября нападение на пограничном переходе "Алленби" и убившего трех израильтян.

Ранее сообщалось, что террорист был родом из Маана, на юге Иордании. Он из бедуинского клана Аль-Хуитат.

Напомним, что МИД Иордании официально осудил данный теракт.

ТЕРАКТ ОКОЛО ПП "АЛЛЕНБИ"

8 сентября 2024 года примерно в 9:55 поступило первое сообщение о стрельбе около пограничного перехода Алленби, на израильско-иорданской границе. Пограничный переход Алленби был закрыт как со стороны Израиля, так и со стороны Иордании.

Террорист убил трех израильтян. Это были Йоханан Шхори, житель Маале Эфраим, 61 год, отец шести детей; 7 октября 2023 года Йоханан призвался на резервистскую службу как полицейский; Юрий Бирнбаум, 65 лет, житель Наамы, отец троих детей, он репатриировался в Израиль в 1990-х годах, работал оператором вилочного погрузчика; его супруга умерла от рака десять лет назад; Адриан Марсело Подзамчер, проживавший в Ариэле, он был репатриантом из Аргентины.

Стрелявший был нейтрализован. Он был водителем грузовика, который въехал на пограничный переход со стороны Иордании. Террорист вышел и с близкого расстояния открыл огонь из пистолета по работникам-израильтянам, убив троих из них.

Теракт был совершен на так называемом грузовом дворе. Там работают и охранники, и грузчики, которые принимают прибывший груз и перегружают его с иорданских грузовиков на палестинские и наоборот.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала снимок оружия террориста, убившего сегодня утром трех человек около пограничного перехода "Алленби". Судя по представленному снимку, террорист стрелял из пистолета JTP-9C, произведенного компанией Jordan Armament and Weapon Systems (JAWS). Это оружие используют иорданские военные, полицейские и спецназ. Его можно приобрести на "черном рынке" в Иордании. JTP-9C – полуавтоматический пистолет. В магазине 17 патронов.