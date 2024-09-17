Названы возможные типы пейджеров, которые взорвались у активистов "Хизбаллы"

Телеграм-канал "Ближневосточный Бука" на основании изучения фотографии фрагмента взорвавшегося в Ливане пейджера выдвигает версию о том, что речь идет об аппаратах Apollo Gold Rugged Pagers AR-924.

Это пейджеры, произведенные тайваньской компанией Apollo. Они снабжены литиевым аккумулятором, зарядки которого хватает до 85 дней пользования. Имеют класс защиты IP67 от пыли и воды. Важно: данные пейджеры программируемые, в том числе вручную. "Вполне подходит для дополнительной прошивки, которую можно добавить для безопасности", – отмечает автор тг-канала "Ближневосточный Бука".

Не исключено, что многие активисты "Хизбаллы" использовали именно эти пейджеры.

Российский телеграм-канал Mash называет другую модель: AP700 Gold+. В сообщении ошибочно говорится, что они произведены "компанией Gold+". Хотя на самом деле производитель – всё та же тайваньская компания Apollo. "Их используют для ухода от слежки за GSM-телефонами", – пишет Mash.

По мнению редакции Newsru.co.il, конкретный фрагмент все же от пейджера Apollo Gold Rugged Pagers AR-924. Но нельзя исключать, что "Хизбалла" использовала пейджеры не одного типа.

Судя по публикациям СМИ, ссылающихся на источники в "Хизбалле", взорвались пейджеры из новой партии, закупленной и розданной активистам относительно недавно.