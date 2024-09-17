Sky News Arabia о подрыве пейджеров "Хизбаллы": не менее пяти убитых, около 1500 раненых

Британский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники в Ливане сообщает, что в результате подрыва пейджеров активистов "Хизбаллы" есть не менее пяти убитых, около 1500 раненых.

Больницы Ливана переполнены. Среди убитых сын парламентария от "Хизбаллы" Али Аммара.

Наиболее характерные ранения: оторванные пальцы и кисти рук, рваные раны живота и ниже, осколочные ранения лиц.

17 сентября около 16:00 поступили первые сообщения о серии взрывов в Дахии, на юге Бейрута – районе, считающемся местом, где сконцентрированы офисы "Хизбаллы" и дома видных активистов этой организации. Вскоре стало известно о множестве взрывов пейджеров в Набатии, Тире, Бекаа, Бинт-Джбейле и других районах Ливана.

Катарский телеканал "Аль-Джазира" передал: во многих регионах Ливана взорвались средства связи, которыми пользовались члены "Хизбаллы".

Возможно, некое внешнее воздействие привело почти к одновременному критическому перегреву литиевых аккумуляторов пейджеров у многих сотен пользователей. Не исключено, что пейджеры были изначально "с изъяном", который позволял подобным образом воздействовать на них.

Источник в "Хизбалле" заявил катарскому сайту "Аль-Араби аль-Джадид", что израильтяне смогли удаленно взломать пейджеры активистов "Хизбаллы" и взорвать их, есть множество пострадавших.

Судя по видеозаписям и фотографиям, поступающим из Ливана, все или почти все раненые – мужчины. Вероятно, взрывы прогремели одновременно или почти одновременно.

Министерство здравоохранения Ливана объявило о повышении уровня готовности в больницах страны. Минздрав призвал всех граждан (не только активистов "Хизбаллы") незамедлительно выбросить пейджеры.

Из Сирии, в том числе из Дамаска, поступают сообщения о взрывах пейджинговых устройств у активистов "Хизбаллы".

Среди пострадавших в результате взрывов пейджеров посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Об этом сообщило иранское агентство Mehr. Тегеран и Бейрут пока это официально не комментируют.

В Ливане и Сирии заявляют, что за атакой стоит Израиль. Власти Израиля это не комментируют.

Официальное заявление главного управления общей безопасности Ливана: "17 сентября устройства беспроводной связи некоторых типов взорвались во многих районах Ливана. Особенно много таких инцидентов в южных регионах. Взрывы устройств связи привели к травмам. Призываем граждан покинуть дороги, чтобы облегчить работу бригад скорой помощи".