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Ближний Восток

"Украина.ру": в результате взрыва пейджера в Бейруте ранен украинский дипломат

время публикации: 17 сентября 2024 г., 20:40 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 20:43
"Украина.ру": в результате взрыва пейджера в Бейруте ранен украинский дипломат
AP Photo/Hassan Ammar)

Телеграм-канал "Украина.ру" пишет: "Сообщают, что в результате взрыва пейджера в Бейруте ранен первый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко".

МИД Украины пока официально эту информацию не комментирует.

Сведения проверяются.

Ранее сообщалось, что тысяч пострадавших в результате взрывов пейджеров в Ливане посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, он получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей.

Ближний Восток
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