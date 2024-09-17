"Украина.ру": в результате взрыва пейджера в Бейруте ранен украинский дипломат

Телеграм-канал "Украина.ру" пишет: "Сообщают, что в результате взрыва пейджера в Бейруте ранен первый секретарь посольства Украины в Ливане Николай Хоменко".

МИД Украины пока официально эту информацию не комментирует.

Сведения проверяются.

Ранее сообщалось, что тысяч пострадавших в результате взрывов пейджеров в Ливане посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, он получил ранения лица и руки при взрыве пейджера, принадлежащего одному из его телохранителей.