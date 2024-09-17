Министерство образования Ливана объявило об отмене занятий в школах и вузах
время публикации: 17 сентября 2024 г., 20:18 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 20:24
Министерство образования Ливана сообщило, что в связи с ситуацией в сфере безопасности в среду, 18 сентября, не будут работать учебные заведения.
Согласно этому сообщению, отменены занятия в начальных и средних школах, государственных и частных вузах и техникумах.
Отметим, что в Израиле Управление тылом сообщило, что инструкции для населения остаются прежними и в среду, 18 сентября, учебные заведения будут работать, если ситуация изменится, об этом будет объявлено.
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