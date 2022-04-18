МИД Иордании вручил главе посольства Израиля ноту протеста, Беннет ответил в "твиттере"

Вечером 18 апреля в МИД Иордании была вручена нота протеста временному поверенном в делах Израиля в Иордании Сами Абу Джанибу в связи "с попытками Израиля изменить исторический и правовой статус кво мечети Аль-Акса".

В ноте протеста, которую иорданская сторона просила Сами Абу Джаниба передать правительству Израиля "как можно скорее", содержится требование "соблюдать права верующих на свободное отправление религиозного культа", а также говорится об "опасной эскалации, ответственность за которую, с точки зрения международного права лежит на Израиле как на оккупирующем государстве".

В это же время глава правительства Нафтали Беннет опубликовал в "твиттере" заявление, в котором говорится, что против Израиля ХАМАС развернул "дикую кампанию подстрекательства". "Вот правда: Израиль делает все, чтобы праздники, как и всегда, могли безопасно отпраздновать все: и иудеи, и мусульмане, и христиане. Мы ожидаем, что все стороны откажутся присоединиться ко лжи и тем более не поддержат насилие против евреев. Государство Израиль будет и впредь держать нашу столицу Иерусалим открытой для всех", - говорится в заявлении Беннета.

Медиакорпорация "Кан" цитирует источник в правительстве Израиля, который говорит, что в Иерусалиме разочарованы позицией Иордании, которая не оценила усилий Израиля не допустить эскалации напряженности вокруг Храмовой горы.

Телеканал i24 передал со ссылкой на дипломатические источники, что Совет безопасности ООН соберется во вторник, 19 апреля, чтобы обсудить недавние беспорядки в Иерусалиме.