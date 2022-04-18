Глава посольства Израиля вызван в МИД Иордании из-за беспорядков на Храмовой горе

Временный поверенный в делах Израиля в Иордании Сами Абу Джаниб был вызван в министерство иностранных дел королевства для вручения ноты протеста в связи с событиями на Храмовой горе в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Лигу арабских государств провести экстренное заседание в связи со столкновениями между полицией и мусульманами у мечети аль-Акса. Напомним, что король Иордании носит титул хранителя иерусалимских святынь.

Премьер-министр Хашимитского королевства Бишар аль-Хасауне заявил, что он приветствует палестинцев, забрасывающих камнями "нечестивых сионистов, оскверняющих аль-Аксу при поддержке израильских властей". Он обвинил правительство Израиля в попытке изменить статус-кво.

Министр иностранных дел Яир Лапид проводит консультации об ответных действиях. Источники в МИДе обвиняют Иорданию в нагнетании напряженности в Иерусалиме, что представляет угрозу жизням. Они также призывают иорданские власти осудить действия участников беспорядков.