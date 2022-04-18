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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 апреля 2022 г., 16:07

Глава посольства Израиля вызван в МИД Иордании из-за беспорядков на Храмовой горе

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Глава посольства Израиля вызван в МИД Иордании из-за беспорядков на Храмовой горе

Временный поверенный в делах Израиля в Иордании Сами Абу Джаниб был вызван в министерство иностранных дел королевства для вручения ноты протеста в связи с событиями на Храмовой горе в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади призвал Лигу арабских государств провести экстренное заседание в связи со столкновениями между полицией и мусульманами у мечети аль-Акса. Напомним, что король Иордании носит титул хранителя иерусалимских святынь.

Премьер-министр Хашимитского королевства Бишар аль-Хасауне заявил, что он приветствует палестинцев, забрасывающих камнями "нечестивых сионистов, оскверняющих аль-Аксу при поддержке израильских властей". Он обвинил правительство Израиля в попытке изменить статус-кво.


Министр иностранных дел Яир Лапид проводит консультации об ответных действиях. Источники в МИДе обвиняют Иорданию в нагнетании напряженности в Иерусалиме, что представляет угрозу жизням. Они также призывают иорданские власти осудить действия участников беспорядков.

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