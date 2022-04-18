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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 апреля 2022 г., 22:56

"Исламский джихад": "Мы не можем полагаться на международное сообщество при защите Аль-Аксы"

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"Исламский джихад": "Мы не можем полагаться международное сообщество при защите Аль-Аксы"

Террористическая группировка "Исламский джихад" выпустила заявление от лица генерального секретаря Зияда аль-Нахала, в котором говорится, что угрозы Израиля ужесточить блокаду Газы, не заставят молчать по поводу происходящего в Иерусалиме и на Западном берегу. Это заявление было выпущено примерно в то же время, когда из сектора Газы был осуществлен ракетный обстрел израильской территории.

Зияд аль-Нахала, которого цитирует PaNet, подчеркнул, что в его движении поняли, что в защите "Аль-Аксы" нельзя полагаться на международное сообщество и арабские режимы, предавшие интересы палестинского народа. Поэтому "Исламский джихад" призывает палестинский народ к сопротивлению и к защите Аль-Аксы.


Издание Ynet написало, что источники в секторе Газы возлагают ответственность за обстрел на "Исламский джихад".

4 апреля израильские СМИ сообщали со ссылкой на палестинские источники, что в ответ на ликвидацию в Дженине трех боевиков "Исламского джихада", группировка намеревалась осуществить ракетный обстрел израильской территории из сектора Газы. Но группировке не удалось получить одобрения у руководства ХАМАСа, которое заявило, что на данном этапе оно не заинтересовано в обострении конфликта с Израилем.

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