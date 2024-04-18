Евросоюз договорился о введении новых санкций против Ирана

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что государства Евросоюза достигли соглашения по вопросу о введении нового пакета санкций против Ирана. Они будут направлены против компаний, производящих ракеты и беспилотные самолеты.

"Мы решили ввести новые санкции против Ирана. Это четкий сигнал иранскому руководству. Целью этих санкций стали компании, причастные к производству ракет и БПЛА", – сказал Мишель.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял попытку массированного удара по Израилю, задействовав сотни беспилотных летательных аппаратов, баллистических и крылатых ракет. Атака была успешно отражена, содействие этому оказали США, Франция, Великобритания и Иордания.