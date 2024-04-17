Катар может сложить с себя роль посредника на переговорах между Израилем и ХАМАСом

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани заявил, что его страна намерена пересмотреть свою роль в качестве посредника на переговорах между Израилем и ХАМАСом. Это заявление было сделано в Дохе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

"Катар находится в процессе полной переоценки своей роли в качестве посредника, поскольку ему был нанесен серьезный ущерб", – заявил шейх Мухаммад, отметив, что "посредничество Катара использовалось в узких политических целях" и обвинил "некоторые стороны" в "деструктивных заявлениях" в адрес Катара.

Это пресс-конференция проводилась спустя сутки после того, как американский конгрессмен Стени Хойер раскритиковал действия Катара на переговорах и пригрозил тем, что Вашингтон "пересмотрит" свои отношения с Дохой.

При этом шейх Мухаммад бин Абд аль-Рахман аль-Тани отметил, что Катар всего лишь посредник на переговорах и обладает ограниченными возможностями для их продвижения. Он сказал, что "Катар не контролирует ни Израиль, ни ХАМАС, и только на них самих лежит ответственность за успех переговоров".