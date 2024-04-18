Иран угрожает пересмотреть ядерную доктрину в ответ на израильский удар

Высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Ахмад Хаджталаб, который отвечает в КСИР за вопросы, связанные с ядерными разработками, заявил, что в ответ на возможный израильский удар Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину.

"Угрозы сионистского режима атаковать наши ядерные объекты предоставят нам возможность пересмотра ядерной доктрины, могут заставить нас пересмотреть ранее принятые решения. Мы знаем, где расположены израильские ядерные объекты, и наш палец на спусковом крючке", – сказал генерал.

По мнению международных экспертов, Иран вплотную приблизился к обладанию ядерным оружием, и в достаточно короткий срок станет ядерной державой, если будет принято соответствующее решение. Однако принять его может только верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.

Как утверждает сайт иранской оппозиции Iran International, командующий иранскими ВВС генерал Хамид Вахеди заявил, что готовит для удара по Израилю бомбардировщики Су-24. Эти самолеты были приняты на вооружение ВВС СССР в 1975 году. Иран располагает 30 такими самолетами, часть из них – иракские, интернированные в 1991 году.