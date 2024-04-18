Фотография палестинки, оплакивающей погибшую девочку, победила на конкурсе World Press Photo

39-летний фотограф агентства Reuters Мухаммад Салам удостоен первой премии World Press Photo за 2024 год. На фотографии, сделанной в секторе Газы, изображена женщина, обнимающая завернутое в саван тело ребенка. Церемония вручения состоялась в Амстердаме.

Снимок сделан 17 ноября 2023 года в больнице "Насер", расположенной в Хан-Юнисе. На нем изображена 36-летняя Инас Абу Маамар, которая склонилась над телом своей пятилетней племянницы Салли.

"Мухаммад принимает награду со смирением. По его словам, фото не дает оснований для радости, но н ценит признание и возможность поделиться им с большой аудиторией", – заявил на церемонии главный редактор отдела фото и видео агентства Рики Роджерс.

Заявление World Press Photo напоминает, что в ходе военных действий в секторе Газы погибли 99 журналистов и других сотрудников СМИ. "Фотография сделана с заботой и уважением, представляя как метафоричную так и буквальную картины невообразимой потери", – отметило жюри.