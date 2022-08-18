После скандального заявления о Холокосте Аббаса встретили в Рамалле как героя

В четверг, 18 августа, в Рамалле состоялась торжественная встреча вернувшегося из Германии главы палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Его чествовали как национального героя после его заявления о "50 палестинских холокостах". Об этом сообщает официальное информационное агентство автономии Wafa.

Агентство передает, что тысячи людей вышли на улицы, чтобы лично поприветствовать политика. Многие жали его автомобиль на обочине дороги возле северного выезда Иерусалима.

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Агентство пишет, что Махмуду Аббасу удалось восхитить палестинцев своей прямотой и смелостью, с которой он отстаивал свои взгляды и политическую позицию, отражающую настрой палестинского народа. Многие встречавшие Аббаса в Рамалле держали плакаты: "Вы не одиноки, господин президент".

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Новостная служба израильской медиакорпорации "Кан", в своем "твиттере" опубликовала видео из Рамаллы.

לאחר ביקורו בגרמניה והנאום שעורר סערה: המונים קיבלו את פניו של אבו מאזן כשחזר לרשות הפלסטינית@GalAharonovich pic.twitter.com/XxxDBIzgYy — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2022

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В Палестинской автономии было воспринято с восторгом то, что вызвало осуждение в европейских странах и Израиле. Во время совместной пресс-конференции с канцелером Олафом Шольцем Аббасу был задан вопрос, намерен ли принести извинения за гибель израильских спортсменов на мюнхенской Олимпиаде 1972 года – тогда жертвами боевиков палестинской террористической группировки "Черный сентябрь" стали 11 олимпийцев.

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"Если вы хотите обратиться к прошлому, пожалуйста: Израиль провел в отношении палестинцев 50 Накб, 50 Холокостов!" – заявил в ответ Аббас. Лицо Шольца во время этого ответа выражало возмущение, однако он не нашелся, что сказать и не осудил заявление гостя прямо на месте.

Первая реакция последовала сразу после завершения пресс-конференции. Пресс-служба Шольца опубликовала заявление, в котором канцлер осуждал проведение параллелей между Холокостом и израильской политикой в отношении палестинцев.

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Утром 17 августа германский лидер выступил с еще более резким заявлением. "Возмутительное заявление Аббаса вызывает отвращение. В особенности для нас, немцев, любое сравнение с Холокостом является неприемлемым", – сообщил Шольц.

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид резко осудил высказывания главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса (Абу Мазена), заявившего что Израиль устроил палестинцам "десятки Холокостов".

"Заявление Абу Мазена о "50 холокостах", когда он стоял на немецкой земле, является не только моральным позором, но и чудовищным искажением истории. В Холокосте погибли 6 миллионов евреев, погибли полтора миллиона еврейских детей. История его не простит", – заявил Лапид.

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Сменный премьер-министр Нафтали Беннет заявил: "Будучи премьер-министром, я не соглашался встречаться с ним и продвигать какие-либо политические переговоры с ним, несмотря на давление в Израиле и за рубежом. Этот "партнер", преследующий наших солдат в суде в Гааге, отрицающий Холокост, платящий зарплаты террористам, на самом деле партнером не является и быть не может".

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Министр обороны Бени Ганц, который встречался с Аббасом, в том числе в своем доме, заявил:

"Высказывания Аббаса являются лживыми и отвратительными, он переписывает и фальсифицирует историю. Попытка приравнять действия нацистов и их помощников, стремившихся уничтожить еврейский народ, с действиями ЦАХАЛа, защищающего граждан страны от жестокого террора – это отрицание Холокоста. Можно ожидать от того, кто стремится к миру, что он не будет фальсифицировать историю, извращать истину, а признает преступления прошлого. Мы продолжим изучать историю, в том числе ее темные и мрачные страницы, продолжим стремиться к миру и сохраним нашу твердость и безопасность".

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Позже канцелярия председателя Палестинской администрации опубликовала разъяснение, в котором говорится, что Аббас не отрицает Холокост, а лишь указал на преступления Израиля в адрес палестинцев. "Президент подчеркивает, что Холокост – самое отвратительное преступление в современной истории. Заявление президента не было призвано служить отрицанию Холокоста, который имел место в прошлом веке и который он строго осуждает. Президент говорил о преступлениях, которые со времен Накбы совершают израильские силы в адрес палестинцев, и эти преступления совершаются по сей день", – говорится в заявлении канцелярии Аббаса.