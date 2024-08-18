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Ближний Восток

В Ливане отключено электричество: последняя электростанция осталась без топлива

время публикации: 18 августа 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 11:20
В Ливане отключено электричество: последняя электростанция осталась без топлива
AP Photo/Bilal Hussein

Электрическая компания Ливана сообщила, что, в связи с отсутствием топлива на электростанции Захрани отключаются последние работавшие генераторы. Результатом этого стало полное прекращение электроснабжения в стране.

Среди объектов, оставшихся без электричества – Международный аэропорт Берута, бейрутский порт, очистные сооружения, насосные станции водопровода. Таким образом, Ливан может остаться и без водоснабжения. Жителей призвали экономить воду.

Электростанция Захрани, расположенная к югу от Сидона, обеспечивала большую часть ливанских потребностей в электричестве. Она продолжала работу, несмотря на значительный рост цен на топливо, вызванный инфляцией.

Ближний Восток
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