В Ливане отключено электричество: последняя электростанция осталась без топлива

Электрическая компания Ливана сообщила, что, в связи с отсутствием топлива на электростанции Захрани отключаются последние работавшие генераторы. Результатом этого стало полное прекращение электроснабжения в стране.

Среди объектов, оставшихся без электричества – Международный аэропорт Берута, бейрутский порт, очистные сооружения, насосные станции водопровода. Таким образом, Ливан может остаться и без водоснабжения. Жителей призвали экономить воду.

Электростанция Захрани, расположенная к югу от Сидона, обеспечивала большую часть ливанских потребностей в электричестве. Она продолжала работу, несмотря на значительный рост цен на топливо, вызванный инфляцией.