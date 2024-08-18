В Ливане отключено электричество: последняя электростанция осталась без топлива
время публикации: 18 августа 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 11:20
Электрическая компания Ливана сообщила, что, в связи с отсутствием топлива на электростанции Захрани отключаются последние работавшие генераторы. Результатом этого стало полное прекращение электроснабжения в стране.
Среди объектов, оставшихся без электричества – Международный аэропорт Берута, бейрутский порт, очистные сооружения, насосные станции водопровода. Таким образом, Ливан может остаться и без водоснабжения. Жителей призвали экономить воду.
Электростанция Захрани, расположенная к югу от Сидона, обеспечивала большую часть ливанских потребностей в электричестве. Она продолжала работу, несмотря на значительный рост цен на топливо, вызванный инфляцией.