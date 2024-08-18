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Ближний Восток

Хуситы заявили, что продолжат войну с Израилем даже в случае прекращения огня с ХАМАСом

время публикации: 18 августа 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 10:48
Хуситы заявили, что продолжат войну с Израилем даже в случае прекращения огня с ХАМАСом
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы заявили, что даже в случае заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом эта группировка продолжит наносить удары – в качестве возмездия за израильский удар по Ходейде.

"Мы приветствуем любое соглашение, которое положит конец агрессии и блокаде Газы, позволит освободить заключенных из израильских тюрем. Но соглашение не повлияет на действия Йемена, Ливана, Ирана и Ирака против Израиля", – сообщил член политбюро группировки "Ансар Алла" Хазам аль-Асад.

Несколько дней назад лидер хуситов Абд аль-Малик аль-Хуси заявил, что группировка даст ответ как на израильский удар по Ходейде, так и на ликвидацию в Бейруте главы боевого крыла "Хизбаллы" Фуада Шукра.

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