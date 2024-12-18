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Ближний Восток

Эксперты: 100000 человек были замучены в тюрьмах "машины смерти" Асада

Сирия
время публикации: 18 декабря 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 10:00
Эксперты: 100000 человек были замучены в тюрьмах "машины смерти" Асада
AP Photo/Hussein Malla

Бывший посол США по особым поручениям Стивен Рапп, занимавшийся расследованием военных преступлений, полагает, что число сирийцев, которые были убиты и замучены до смерти в тюрьмах режима Башара Асада в годы гражданской войны, достигает 100000 человек.

"Мы не видели ничего подобного со времен нацистов. Агенты секретной полиции похищали людей на улицах и дома. Тюремщики и следователи мучали их до смерти, а потом тела вывозились грузовиками и зарывались бульдозерами. В этом принимали участие тысячи человек", – сказал юрист, посетив два места массовых захоронений в городах Кутайфа и Наджха.

Рапп, который возглавлял судебные преследования по военным преступлениям в Руанде и Сьерра-Леоне, заявил: речь идет о системе государственного террора, ставшей машиной смерти.

Глава базирующейся в США правозащитной группы "Сирийская экстренная группа" Муаз Мустафа, посетив массовое захоронение в Кутайфе, предположил, что только здесь захоронено около 100000 жертв режима. Всего же в Сирии найдено уже 66 братских могил.

Ближний Восток
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