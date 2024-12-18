x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 09:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 09:17
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам": "Международное сообщество должно повлиять на Израиль"

Сирия
Биньямин Нетаниягу
Курды
время публикации: 18 декабря 2024 г., 09:10 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 09:19
Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам": "Международное сообщество должно повлиять на Израиль"
AP Photo/Leo Correa

Глава боевого крыла "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Хасан аль-Тауами заявил, что эта группировка первой распустит свою военную структуру, включив боевиков в состав вооруженных сил Сирии. "В любом государстве военные подразделения должны быть частью армии", – заявил он.

Полевой командир, настоящее имя которого Мурхаф Абу Касра, подчеркнул, что территории, контролируемые курдами, будут частью единого сирийского государства. Он выступил против федерального устройства Сирии после свержения Башара Асада.

Как сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар", Абу Касра также призвал международное сообщество найти решение вопроса израильских бомбежек и ввода израильских войск на сирийскую территорию.

Напомним: 17 декабря глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу провел оперативное совещание на вершине Хермона. Он заявил, что ЦАХАЛ останется на сирийской стороне горы до тех пор, пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность Израиля.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 декабря 2024

Источники: ЦАХАЛ контролирует долину реки Ярмук и плотину Аль-Уахда на юге Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2024

Нетаниягу на сирийской вершине Хермона: "Будем оставаться здесь, пока не будет лучшего решения"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 декабря 2024

Глава "Хайят Тахрир аш-Шам": "Вооруженные группировки должны быть ликвидированы"