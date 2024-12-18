Лидер "Хайят Тахрир аш-Шам": "Международное сообщество должно повлиять на Израиль"

Глава боевого крыла "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Хасан аль-Тауами заявил, что эта группировка первой распустит свою военную структуру, включив боевиков в состав вооруженных сил Сирии. "В любом государстве военные подразделения должны быть частью армии", – заявил он.

Полевой командир, настоящее имя которого Мурхаф Абу Касра, подчеркнул, что территории, контролируемые курдами, будут частью единого сирийского государства. Он выступил против федерального устройства Сирии после свержения Башара Асада.

Как сообщает ливанская газета "Аль-Ахбар", Абу Касра также призвал международное сообщество найти решение вопроса израильских бомбежек и ввода израильских войск на сирийскую территорию.

Напомним: 17 декабря глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу провел оперативное совещание на вершине Хермона. Он заявил, что ЦАХАЛ останется на сирийской стороне горы до тех пор, пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность Израиля.