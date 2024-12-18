СМИ: Россия перебрасывает систему ПВО и военную технику из Сирии в Ливию
время публикации: 18 декабря 2024 г., 19:46 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 19:46
По информации The Wall Street Journal
, Россия перебрасывает системы ПВО и другое современное оборудование с военных баз в Сирии в Ливию. Источники издания в США и Ливии заявляют, что Москва после падения режима Асада в Сирии изо всех сил пытается сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке.
Российские грузовые самолеты доставляют оборудование на военные базы в восточной Ливии, контролируемой поддерживаемым Москвой генералом Халифой Хафтаром.
О переброске Россией военной силы и техники в Ливию также сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.
WSJ отмечает, что Халифе Хафтару присутствие России обеспечивает защиту от поддерживаемых Турцией группировок, базирующихся в западной Ливии.
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