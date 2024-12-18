СМИ: Россия перебрасывает систему ПВО и военную технику из Сирии в Ливию

По информации The Wall Street Journal

, Россия перебрасывает системы ПВО и другое современное оборудование с военных баз в Сирии в Ливию. Источники издания в США и Ливии заявляют, что Москва после падения режима Асада в Сирии изо всех сил пытается сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке.

Российские грузовые самолеты доставляют оборудование на военные базы в восточной Ливии, контролируемой поддерживаемым Москвой генералом Халифой Хафтаром.

О переброске Россией военной силы и техники в Ливию также сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Вашингтоне.

WSJ отмечает, что Халифе Хафтару присутствие России обеспечивает защиту от поддерживаемых Турцией группировок, базирующихся в западной Ливии.