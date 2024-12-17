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Российские военные покидают Сирию. Фоторепортаж

Россия
Сирия
время публикации: 17 декабря 2024 г., 14:08 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 14:08

Фото: AP Photo/Leo Correa

Российский воинский контингент покидает Сирию через девять лет после того, как силы армии РФ были введены в эту страну для поддержки режима Башара Асада и создания баз в восточном Средиземноморье.

8 декабря 2024 года режим Асада пал, сам он сбежал с семьей в Москву. Россия пока сохраняет свое посольство в Дамаске, но начала вывод военных из Сирии. Судя по публикациям арабских СМИ, с новыми сирийскими властями согласовано, что Россия в течение ближайшего месяца полностью выведет войска из Сирии.

В первую неделю после свержения Асада из Сирии были выведены около 10% российского контингента. Эвакуация производилась через авиабазу "Хмеймим", самолеты Ил-76 и Ан-22 российской транспортной авиации совершали по два-три рейса в сутки.

Еще до событий 8 декабря сирийский порт Тартус начали покидать корабли ВМС РФ. Российские военные вышли из семи наблюдательных пунктов в провинции Кунейтра, около израильской границы.

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