В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи

В Иране арестована гражданская активистка Фариде Морадхани – племянница Верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи. О причине ареста не сообщается, но предположительно, он связан с ее оппозиционной деятельностью.

"Мы крайне обеспокоены. У нас нет никакой информации, кроме того, что она в тюрьме "Эвин"", - сообщил ее брат Махмуд Морадхани. Эта тюрьма подчиняется министерству по делам разведки. В ней содержатся политические заключенные.

В октябре 2021 года в интернете была опубликована запись видеоконференции, на которой Морадхани призывает вдову последнего шаха Ирана вернуться на родину и возглавить возрождение иранской культуры.

Фариде – дочь сестры главы Ирана Бадри. Ее семья находится в оппозиции режиму с 80-х годов прошлого века, когда, в разгаре ирано-иракской войны, Бадри с детьми перебралась в Ирак, где жил в эмиграции ее муж – оппозиционный богослов Али Тегерани. Его настоящее имя – Али Морадхани.