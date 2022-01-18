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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 января 2022 г., 06:34

Коалиция начала круглосуточную операцию против хуситов, убит "генерал", руководивший программой применения ударных БПЛА

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Коалиция начала круглосуточную операцию против хуситов, убит "генерал", руководивший программой применения ударных БПЛА

В ночь на вторник, 18 января, арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии объявила о начале круглосуточных авиаударов по целям в столице Йемена Сане в ответ на атаки йеменских хуситов. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

Представитель коалиции призвал гражданских лиц держаться подальше от лагерей "террористического ополчения" хуситов в целях их собственной безопасности.

В то же время стало известно, что накануне вечером в результате контрударов арабской коалиции в Сане был убит "генерал" хуситов Абдулла Касем аль-Джанид, который возглавлял "авиационный колледж" в Йемене и был руководителем программы применения ударных беспилотных самолетов. Причем удар был нанесен по его частному дому, в котором он был убит вместе с четырьмя членами своей семьи. Известно, что аль-Джанид изучал применение БПЛА в Иране и Ливане, активно сотрудничал иранским "Корпусом стражей исламской революции" и с ливанской "Хизбаллой".


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