Президент Ирана направляется в Москву на встречу с Путиным

Президент Исламской республики Иран Эбрагим Раиси посетит 19 января Россию и проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Визит будет проходить на фоне продолжающихся в Вене переговоров об иранской ядерной программе.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы. Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий", - сообщила пресс-служба Кремля.

Совместный всеобъемлющий план действий – официальное название Венских ядерных соглашений. После выхода из них президента США Дональда Трампа иранские власти заявили, что более не считают себя связанными обязательствами и начали наращивать ядерные разработки.