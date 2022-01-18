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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 января 2022 г., 11:27

Наследники престолов Саудовской Аравии и Абу Даби обсудили действия хуситов

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Мухаммад бин Заид (слева) и Мухаммад бин Салман

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман и наследник престола Абу Даби принц Мухаммад бин Заид провели телефонный разговор, в котором обсудили удар, нанесенный хуситами по расположенным в ОАЭ стратегическим объектам.

Саудовский принц принес соболезнования собеседнику в связи с гибелью мирных жителей, резко осудив теракты. Оба политика согласились в том, что подобные атаки только укрепляют их в решимости освободить Йемен от ига проиранских боевиков.

Объединенные Арабские Эмираты были одним из главных участников суннитской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Однако разногласия с Саудовской Аравией привели к значительному сокращению ее участия в конфликте.


Утром 17 января хуситы с помощью ракет и БПЛА атаковали нефтехранилища и международный аэропорт Абу Даби. Погибли три человека, был нанесен значительный ущерб. В ответ суннитская коалиция атаковала столицу Йемена Сану. Среди 12 погибших – генерал хуситов.

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