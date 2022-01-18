Наследники престолов Саудовской Аравии и Абу Даби обсудили действия хуситов

Наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман и наследник престола Абу Даби принц Мухаммад бин Заид провели телефонный разговор, в котором обсудили удар, нанесенный хуситами по расположенным в ОАЭ стратегическим объектам.

Саудовский принц принес соболезнования собеседнику в связи с гибелью мирных жителей, резко осудив теракты. Оба политика согласились в том, что подобные атаки только укрепляют их в решимости освободить Йемен от ига проиранских боевиков.

Объединенные Арабские Эмираты были одним из главных участников суннитской коалиции, которая ведет борьбу с хуситами. Однако разногласия с Саудовской Аравией привели к значительному сокращению ее участия в конфликте.

Утром 17 января хуситы с помощью ракет и БПЛА атаковали нефтехранилища и международный аэропорт Абу Даби. Погибли три человека, был нанесен значительный ущерб. В ответ суннитская коалиция атаковала столицу Йемена Сану. Среди 12 погибших – генерал хуситов.