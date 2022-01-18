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NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 января 2022 г., 20:33

Эрдоган сообщил о возможном визите президента Израиля в Турцию

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Эрдоган сообщил о возможном визите президента Израиля в Турцию

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сообщил о возможном визите в страну президента Израиля Ицхака Герцога. Соответствующие заявление было сделано на пресс-конференции, состоявшейся после подписания соглашения о сотрудничестве с президентом Сербии Александром Вучичем.

Турецкое издание Gazete DuvaR пишет, что Эрдоган заявил, что визит президента Израиля возможен "в свете последних событий в Восточном Средиземноморье, к которым у Израиля есть собственный подход".

По словам Эрдогана, в настоящее время ведутся переговоры с Ицхаком Герцегом, на которых обсуждается его визит в Турцию.


Отметим, что 13 января стало известно о телефонной беседе между Герцогом и Эрдоганом. Звонок был инициирован турецкой стороной, и поводом для него стало принесение соболезнований в связи с кончиной матери Ицхака Герцога.

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