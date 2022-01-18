Иерусалим:
0 - 8°
Тель-Авив:
5 - 14°
Эйлат:
6 - 16°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток18 января 2022 г., 15:18

Беннет об ударах по Абу Даби: "Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Нафтали Беннет и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Заид

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил с резким осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по объектам стратегической инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.

"Я осуждаю теракт, совершенный хуситами, действующими при поддержке Ирана, и выражаю соболезнования близким жертв. Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ, а я – плечом к плечу с шейхом Мухаммадом бин Заидом", - сообщил глава израильского правительства.

Беннет также призвал международное сообщество сообща встать на борьбу с террором.


Напомним: утром 17 января хуситы нанесли удар по нефтехранилищу в окрестностях Абу Даби и Международному аэропорту этого города. При атаке нефтехранилища погибли три иностранных работника, шесть человек получили ранения. Сгорели три резервуара с нефтью.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 января 2022
Наследники престолов Саудовской Аравии и Абу Даби обсудили действия хуситов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 января 2022
СМИ: в Израиле опасаются атаки на Эйлат из Йемена с помощью БПЛА-камикадзе

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:18 Беннет об ударах по Абу Даби: "Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ"
13:12 Президент Ирана направляется в Москву на встречу с Путиным
11:27 Наследники престолов Саудовской Аравии и Абу Даби обсудили действия хуситов
10:51 В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи
06:34 Коалиция начала круглосуточную операцию против хуситов, убит "генерал", руководивший программой применения ударных БПЛА
20:56 СМИ: в Израиле опасаются атаки на Эйлат из Йемена с помощью БПЛА-камикадзе
16:21 Хуситы нанесли удар по ОАЭ, трое погибших
14:31 В Саудовской Аравии возобновит работу миссия Ирана при ОИС
12:36 Хуситы заявили, что атаковали нефтехранилище и аэропорт Абу-Даби
12:07 В Иране возвращена в тюрьму французская ученая
Загрузка...