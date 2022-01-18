Беннет об ударах по Абу Даби: "Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ"

Премьер-министр Нафтали Беннет выступил с резким осуждением удара, нанесенного йеменскими хуситами по объектам стратегической инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов.

"Я осуждаю теракт, совершенный хуситами, действующими при поддержке Ирана, и выражаю соболезнования близким жертв. Израиль стоит плечом к плечу с ОАЭ, а я – плечом к плечу с шейхом Мухаммадом бин Заидом", - сообщил глава израильского правительства.

Беннет также призвал международное сообщество сообща встать на борьбу с террором.

Напомним: утром 17 января хуситы нанесли удар по нефтехранилищу в окрестностях Абу Даби и Международному аэропорту этого города. При атаке нефтехранилища погибли три иностранных работника, шесть человек получили ранения. Сгорели три резервуара с нефтью.