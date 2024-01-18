Армия Пакистана нанесла удары по целям в Иране, есть убитые и раненые
Агентство France-Presse (AFP) рано утром 18 января сообщило со ссылкой на представителя пакистанской разведки, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Иране.
Иранское агентство Mehr сообщает, что в нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы. Информация подтверждена заместителем губернатора провинции Сераван по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезой Мархамати.
Иранское агентство Fars со ссылкой на Мархамати заявляет о семи погибших. Чиновник утверждает: "Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана... В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана".
Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
МИД Пакистана заявил: "Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан... Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу".
Вечером 16 января стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса Стражей Исламской революции атаковали два объекта группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Обе цели находились в провинции Белуджистан, расположенной на границе с Ираном. Одной из целей стал "один из крупнейших командных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Удар наносился с помощью ракет и беспилотников.
Пакистан подтвердил факт удара по своей территории, в результате которого погибли двое детей и были ранены еще трое несовершеннолетних. В заявлении пакистанского МИДа говорилось, что речь идет о нарушении суверенитета страны, которое может иметь серьезные последствия. Вскоре после этого Исламабад отозвал своего посла из Тегерана.
После иранского ракетного обстрела Пакистан отозвал посла из Тегерана
Иран атаковал цели на территории Пакистана