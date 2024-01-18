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    Ближний Восток

    Армия Пакистана нанесла удары по целям в Иране, есть убитые и раненые

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    AFP: армия Пакистана нанесла удары по целям в Иране
    AP Photo/Anjum Naveed

    Агентство France-Presse (AFP) рано утром 18 января сообщило со ссылкой на представителя пакистанской разведки, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Иране.

    Иранское агентство Mehr сообщает, что в нескольких районах иранской области Сераван, расположенной на границе с Пакистаном прогремели взрывы. Информация подтверждена заместителем губернатора провинции Сераван по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алирезой Мархамати.

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    Иранское агентство Fars со ссылкой на Мархамати заявляет о семи погибших. Чиновник утверждает: "Одна из наших приграничных деревень подверглась ракетному удару Пакистана... В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана".

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    Пакистанская авиация входила в воздушное пространство Ирана для нанесения ударов по его территории, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.

    МИД Пакистана заявил: "Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан... Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу".

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    Вечером 16 января стало известно, что военно-воздушные силы Корпуса Стражей Исламской революции атаковали два объекта группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Обе цели находились в провинции Белуджистан, расположенной на границе с Ираном. Одной из целей стал "один из крупнейших командных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Удар наносился с помощью ракет и беспилотников.

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    Пакистан подтвердил факт удара по своей территории, в результате которого погибли двое детей и были ранены еще трое несовершеннолетних. В заявлении пакистанского МИДа говорилось, что речь идет о нарушении суверенитета страны, которое может иметь серьезные последствия. Вскоре после этого Исламабад отозвал своего посла из Тегерана.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 Января 2024
    После иранского ракетного обстрела Пакистан отозвал посла из Тегерана
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    Иран атаковал цели на территории Пакистана
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