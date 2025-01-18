"Ансар Аллах": мы выпустили баллистическкю ракету "Зульфикар" по Тель-Авиву

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило, что в субботу, 18 января, ими была выпущена баллистическая ракета "Зульфикар" "по министерству обороны, находящемуся в оккупированном Яффо" (Тель-Авиве).

"Мы подтверждаем наше заявление о том, что будем стоять плечом к плечу с палестинским сопротивлением в Газе, чтобы надлежащим образом реагировать на любые нарушения соглашения о прекращении огня или военную эскалацию со стороны Израиля", – заявил представитель хуситов.

Хуситы в субботу, 18 января, предприняли две попытки обстрела израильской территории. Около 10:00 тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в центре Израиля, около 15:00 – в Эйлате и Араве. И в тот, и в другой раз было выпущено по одной ракете. Обе они были перехвачены.