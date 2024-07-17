США отказались от использования плавучего пирса в Газе, грузы пойдут через Ашдод

Вооруженные силы США сообщили о завершении действия плавучего причала, по которому предполагалось доставлять гуманитарные грузы в сектор Газы. Как сообщает агенство Reuters, принято решение, что помощь будет поступать через порт Ашдода.

Строительство пирса обошлось в 320 миллионов долларов США. Предполагалось, что он позволит создать паромную переправу между Газой и базой снабжения на Кипре для доставки уже досмотренных грузов. Однако собранная конструкция не выдержала средиземноморской качки.