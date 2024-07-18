Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по зданию в Маджал Селм есть погибшие и раненые

Ливанские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ нанес удар по трехэтажному дому в деревне Маджал Селм, в результате которого погибли не менее четырех человек и более 10 были ранены.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, передала, что ЦАХАЛ рекомендовал жителям поселков, находящихся недалеко от ливанской границы, проявлять бдительность и находиться рядом с укрытием.