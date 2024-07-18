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Ближний Восток

Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по зданию в Маджал Селм есть погибшие и раненые

время публикации: 18 июля 2024 г., 22:17 | последнее обновление: 18 июля 2024 г., 22:17
Ливанские СМИ: в результате удара ЦАХАЛа по зданию в Маджал Селм есть погибшие и раненые
Ayal Margolin/Flash90

Ливанские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ нанес удар по трехэтажному дому в деревне Маджал Селм, в результате которого погибли не менее четырех человек и более 10 были ранены.

Израильская мониторинговая группа, отслеживающая события на границах, передала, что ЦАХАЛ рекомендовал жителям поселков, находящихся недалеко от ливанской границы, проявлять бдительность и находиться рядом с укрытием.

Ближний Восток
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