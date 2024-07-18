Сделка с Израилем, о чем говорят арабы: разногласия внутри палестинских группировок

Представители палестинских группировок, включая ФАТХ и ХАМАС собираются в Пекин, где в начале следующей недели планируется очередная попытка "национального диалога". Учитывая предыдущий опыт, шансы на успех, по мнению большинства экспертов, минимальны. Накануне встречи глава Палестинской администрации (ПА) Махмуд Аббас и еще один представитель ФАТХа вновь обвинили ХАМАС, что "Исламское движение сопротивления" играет на руку Израилю, а его лидеры скрываются за спинами гражданского населения. ХАМАС не оставил это без ответа. В то же время появляется все больше сообщений о расколе внутри самого ХАМАСа – особенно после попытки Израиля ликвидировать главу военного крыла движения Мухаммада Дэйфа.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Встреча в Китае

На следующей неделе в Пекине планируется проведения очередной межпалестинской встречи. Ее основная цель – примирение между ХАМАСом и ФАТХом, а в потенциале и присоединение ХАМАСа к Организации освобождения Палестины (ООП), которая является официальным и международно признанным представителем интересов палестинцев. И ФАТХ, и ООП в данный момент возглавляет глава ПА Махмуд Аббас, но совмещение этих трех должностей – отнюдь не догма.

В отличие от состоявшихся в апреле в Пекине переговоров представителей ФАТХа и ХАМАСа, в этот раз в Китай своих делегатов собираются направить представители всех основных палестинских фракций.

Аналогичные мероприятия неоднократно проводились на других международных площадках – в арабских странах, а также в России. Последняя из них была в Москве в феврале 2024 года. В лучшем случае все заканчивалось совместными декларациями и "дорожными картами", которые так никогда и не были реализованы. Нет оснований рассчитывать на другой исход и переговоров в Пекине, учитывая, что разногласия между ФАТХом и ХАМАСом никуда не делись.

Эта встреча в столице КНР должна была состояться еще в конце июня, но в последний момент была отложена по инициативе Аббаса, что стало неожиданностью для многих палестинских политиков, включая членов исполкомов ООП и ФАТХ. Источники катарского издания "Аль-Араби аль-Джадид" считают, что отсрочка была обусловлена давлением на Аббаса со стороны США, которые не заинтересованы в межпалестинском примирении, так как это неизбежно повлечет за собой включение ХАМАСа, по крайней мере его политического крыла, в официальные структуры ПА. По большому счету в этом не заинтересован и ФАТХ, чьи лидеры понимают, что ХАМАС может потеснить их, учитывая его сегодняшнюю популярность среди палестинцев.

В тоже время ФАТХ не может открыто отказаться от "национального диалога". Не может он и отказать Пекину, который стремится стать ключевым политическим игроком в регионе.

Еще один немаловажный аспект, на который обращает внимание "Аль-Араби аль-Джадид" – приближение президентских выборов в США, результатом которых может стать возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Во время его предыдущего президентского срока отношения между Рамаллой, где заседает ПА, и Вашингтоном были заморожены. Это произошло после того, как Аббас отверг план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, известный как "сделка века". Джо Байден возобновил диалог с Рамаллой и всячески лоббирует возвращения ПА в сектор Газы. В случае победы Трампа, ПА и лично Аббас могут остаться без пусть скромной, но все же поддержки США.

Разногласии ФАТХа и ХАМАСа и тех, кто за ними

Впрочем, ни Китай, ни угроза возвращения в Белый дом Трампа не могут сократить пропасть, которая десятилетиями существует между ФАТХом и ХАМАСом. После резни 7 октября 2023 года эта пропасть стала еще шире. Представители ФАТХа, включая самого Аббаса, не раз критиковали ХАМАС за то, что они втянули палестинцев в новую войну с Израилем. Последний раз подобное прозвучало после израильской попытки ликвидировать командующего "Бригадами Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) Мухаммада Дэйфа. Согласно палестинским сообщениям, в результате этой операции, осуществленной 13 июля, погибли около 90 человек.

Махмуд Аббас осудил не только действия Израиля и поддерживающих их США, но и ХАМАСа. Последнему, как пояснялось в официальном заявлении главы ПА, досталось за создание предлогов, которые позволяют Израилю убивать палестинцев. Аналогично выступил и один из лидеров ФАТХА Мунир аль-Джагуб. В интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" он обвинил лидеров ХАМАСа в том, что они скрываются среди гражданского населения и подставляют под удар мирных граждан. В свою очередь ХАМАС и другие палестинские радикальные силы осудили и Аббаса и аль-Джагуба.

Конфликт ФАТХа и ХАМАСа находит отражение и в общественной полемике. Весьма характерны комментарии, взятые у палестинских экспертов базирующимся в ОАЭ телеканалом Sky News Arabia. Так,

профессор политологии университета "Аль-Азхар" в секторе Газы Джихад аль-Харазин отмечает, что ХАМАС в лице лидера движения в секторе Газы Яхьи Синуара интересует лишь сохранение власти, а также признание его достижений в реализации палестинских интересов. Он также отметил зависимость ХАМАСа от Ирана, Турции и "Братьев-мусульман". С его точки зрения, это лишает ХАМАС статуса национально-освободительного движения. С этим не согласен профессор политологии университета Ан-Наджа Раед Найрат. По его словам, ХАМАС – самое настоящее национально-освободительное движение, которое платит цену за достижение своих целей по созданию палестинского государства. Профессор подчеркивает, что за последние несколько месяцев после 7 октября палестинское сопротивление смогло достичь того, что не удалось за 35 лет дипломатического процесса. Так он намекает на провал стратегии ФАТХа и Организации освобождения Палестины.

Региональная полемика

Спор двух профессоров, а точнее двух разных палестинских подходов отражается и на региональном уровне. "В своих отношениях с трагедией Газы и всей Палестины арабы подобны отцу и матери, которые беспокоятся о безопасности своего ребенка, даже если его обнимает чужая мать... временно! В то время как иранский режим и его сторонники в Ираке, Ливане, Палестине и Йемене "безрассудно" и жестоко обращаются с новорожденным, не проявляя ни малейшего внимания к его безопасности!", – пишет журналист Мишри аль-Зайиди в саудовской газете "Аш-Шарк аль-Аусат". О столкновении двух подходов – нацеленного на диалог в лице Египта и Саудовской Аравии и нацеленного на сопротивление в лице Ирана и его прокси пишут и другие журналисты, в первую очередь те, кто видит себя в оппозиции к проиранским силам. Интересно, что Эр-Рияд, как и ОАЭ, открыто не играют роль в переговорах между ХАМАСом и Израилем, но они явно поддерживают Каир, а также в той или иной степени Палестинскую администрацию. Кроме того, в саудовских СМИ в последние месяцы вновь стали проявляться антипатии к Ирану, которые было исчезли после нормализации отношений между Тегераном и Эр-Риядом при посредничестве того же Китая в марте 2023 года.

Роль еще одного арабского посредника на переговорах – Катара, который давно опекает ХАМАС и поддерживает в отличие от других аравийских монархий теплые отношения с Тегераном, если и комментируется, то только в позитивном ключе и в основном во многочисленных СМИ, связанных с Дохой. В них также периодически появляются сливы, дискредитирующие роль Каира на переговорах, в том числе речь идет о закулисных египетско-израильских контактах .

Конфликт внутри ХАМАСа

Противостояние двух концепций уже давно отражается и на поведении лидеров ХАМАСа. Так, например, Номи Ньюман – научный сотрудник Вашингтонского института Ближневосточный политики, а в прошлом глава исследовательской службы общей службы безопасности Израиля (ШАБАК), указывает на многолетнее соперничество Синуара с бывшим главой политбюро ХАМАСа Халидом Машалем, которое актуально до сих пор. По ее словам, хотя у Синуара и Машаля одна общая цель – создание исламского палестинского государства от реки Иордан до Средиземного моря, их стратегии действий расходятся.

"На геополитическом уровне Машаль склонен обхаживать арабские страны-сунниты, отходя от шиитской "оси сопротивления", возглавляемой Ираном, тогда как Синуар рассматривает эту ось как стратегическую опору и полноправного партнера в войне против Израиля", – пишет она.

Кроме того, по словам эксперта, Машаль отличается от Синуара своей верой в то, что сопротивление может принимать различные формы, т.е. это не обязательно это именно вооруженная борьба. Ньюман подчеркивает, что Машаль понимает – если ХАМАС не проявит хотя бы видимую гибкость, движение может потерять свою переговорную силу "на следующий день после войны". Позиция Машаля заключается в том, что вхождение ХАМАСа в структуры ООП и участие в выборах может позволить ему выжить в послевоенный период и укрепить свои позиции на палестинской улице. Собственно, именно на это нацелен ХАМАС, когда лоббирует национальный диалог.

Машаль, как и другие лидеры ХАМАСа за рубежом стремятся положить конец войне в секторе Газы. По мнению Ньюман, для Израиля подход Машаля опасней, так как международное сообщество в конечном итоге может быть вынужденно принять вхождение ХАМАСа в структуры ПА. Вынужден будет смириться с этим и ФАТХ.

Но пока слово еще остается за Синуаром и его ближайшим окружением. Без их одобрения любые переговоры между Израилем и ХАМАСом обречены на провал, по крайней мере в части, касающейся реализации согласованного.

На таком фоне появляется серия новых публикаций о разногласиях внутри ХАМАСа. Полевые командиры в секторе Газы оказывают давление на Синуара с тем, чтобы он принял соглашение о прекращение огня. Об этом со ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса сообщил в начале недели американский телеканал CNN. Источник канала рассказал, что Бернс поделился этой оценкой на закрытом мероприятии. Было подчеркнуто, что Синуар не обеспокоен перспективой своей гибели, но "сталкивается с давлением из-за обвинений в чудовищных страданиях в секторе Газы".

Еще одна публикация такого рода появилась у информагентства AP. Оно сообщило, что получило доступ к переписке высокопоставленных членов ХАМАСа в Газе с политическим руководством движения в Дохе. На ее основании был сделан вывод о разногласиях внутри группировки. В частности, речь шла о готовности некоторых полевых командиров ХАМАСа быстро прийти к сделке с Израилем о прекращении огня вне зависимости от того, какую позицию займет Синуар. Впрочем, большинство экспертов сходятся в том, что Синуар в принципе не заинтересован в достижении соглашения с Израилем.

Известно, что в то время, как внешнее руководство ХАМАСа пыталось думать о "дне после войны", в том числе как войти в структуры Палестинской администрации, Синуар выступал против любых дискуссий на эту тему до окончания боевых действий. Хотя маловероятно, что у Синуара и его окружения вообще есть будущее. Они очевидная мишень для Израиля. Да и внешние игроки, включая арабские страны, потенциально готовые финансировать восстановление Газы после войны, не очень-то готовы иметь дело с организаторами кровавой резни 7 октября. Особенно с теми, кого невозможно контролировать. Синуар именно такой. Даже в некоторых арабских СМИ его называют "сумасшедшим и маньяком", при этом отдавая должное – как лидеру, который загнал Израиль в ловушку войны и международного давления.

По оценкам газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" в последнее время Израиль сосредоточился именно на операциях по ликвидации лидеров ХАМАСа и связанных с ними фигур. Одной из таких операций и была попытка ликвидации Мухаммада Дэйфа – командующего "Бригадами Иззаддина аль-Касама" (военного крыла ХАМАСа), осуществленная 13 июля. Жив он в итоге или нет, до сих пор неизвестно.

Дэйф – один из вдохновителей и организаторов войны "Потоп Аль-Аксы", начавшейся 7 октября. Некоторые арабские эксперты указывают, что Синуар и Дэйф – абсолютно равноценные фигуры. При этом, в то время как Синуар скрылся под землей, Дэйф взял на себя все контакты с внешним руководством ХАМАСа в Дохе. Никто не знает – передавал он им то, что было согласовано с Синуаром, или нет. И если Дэйф вышел из игры, то вопрос, что теперь будут делать оторванный от внешнего мира Синуар.

На этом фоне, по мнению издающейся в Лондоне газеты "Аль-Араб", имеют место подозрения, что кто-то в ХАМАСе раскрыл местонахождение Дэйфа, чтобы помочь Израилю в ликвидации "ястребов" внутри ХАМАСа. Газета, как и AP, указывает на раскол внутри движения – одни хотят прекращения боевых действий, хотя бы временно, другие выступают за продолжение войны, сколько бы жертв она не принесла. Издание предполагает, что те, кто поддерживают прекращение огня, не смогли переубедить "ястребов" в лице Синуара и Дэйфа. В итоге они прибегли к варианту их ликвидации руками Израиля, чтобы "подготовить почву для политического руководства за рубежом для достижение перемирия, которое сохранит достижения движения".

Тут следует отметить, что публикация "Аль-Араб" – одна из немногих в арабских СМИ, где говорится о проблемах внутри ХАМАСа. В основном арабские журналисты в этом вопросе опираются на западные источники и в целом больше заняты описанием проблем внутри Израиля, в чем они активно используют израильские СМИ. И основная продвигаемая версия – всю ответственность за пробуксовывание переговоров о прекращении огня несет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и его крайне правые партнеры по коалиции. В некоторых СМИ отдают должное и упорству Синуара, опять же сравнивая его с Нетаниягу.

Откуда гибкость ХАМАСа и что дальше

В то же время становится все очевидней стремление политического руководства ХАМАСа продемонстрировать себя как силу, готовую к переговорам и проявляющую гибкость. Но единства в рядах нет. Так практически сразу после попытки Израиля ликвидировать Дэйфа два высокопоставленных представителя ХАМАСа сообщили СМИ, что движение вышло из переговоров, но на следующий день член политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк заявил, что публикации такого рода необоснованны. И в целом мы видим, что переговоры так или иначе продолжаются, хотя их результат не очевиден.

В Израиле связывают готовность ХАМАСа к диалогу с силовым давлением, т.е. активизировавшейся в последнее время военной операцией в секторе Газы. С этим соглашаются многие эксперты, но также указывается на усиление давления на ХАМАС со стороны Катара и Египта по требованию Вашингтона. В то же время бахрейнская журналистка Сусан Шаир считает, что за внезапной гибкостью ХАМАСа стоит Иран, который не заинтересован сейчас в эскалации, в том числе в полномасштабной войне между Израилем и ливанской "Хизбаллой", в результате которой последней неизбежно будет нанесен существенный урон. Иранцам ничего не стоит пожертвовать ХАМАСом, но "Хизбалла", их основное прокси в регионе, которое позволяет осуществлять контроль над Ливаном, а также Сирией.

Учитывая, что "Хизбалла" обещала остановить обстрел израильской территории в случае достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом, такая версия имеет под собой все основания. Но это не исключает и всех остальных факторов, подействовавших на ХАМАС.

Осталось понять, как сложится весь паззл. В любом случае на Израиль продолжится давление со стороны международного сообщества в вопросе окончательно решения палестино-израильского конфликта, что подразумевает создание Палестинского государства. По крайней мере, в этом едины все региональные игроки от Ирана и Катара до Египта и Саудовской Аравии. Без этого сценария, хотя бы принятого в качестве дорожной карты, никто из посредников не собирается брать на себя ответственность за Газу.

Любая миротворческая миссия – будь то арабские силы или силовые структуры ПА неизбежно столкнется в Газе с ХАМАСом, пишет Язид Сайих – старший научный сотрудник Ближневосточного центра Карнеги в Бейруте. По его словам, сектор Газы может вновь стать полем для столкновений между ФАТХом и ХАМАСом, а также местных кланов при поддержке тех или иных внешних сил. Этот конфликт может распространиться и на лагеря палестинских беженцев в Ливане, где еще до 7 октября было неспокойно, а также на Западный берег реки Иордан (Иудея и Самария), и в целом привести к ухудшению региональной ситуации. Как этого удастся избежать в случае продвижения к палестинской государственности, эксперт не уточняет. По всей видимости, подразумевается, что у ХАМАСа не будет повода для сопротивления и он будет включен в палестинский политический процесс.

По мнению профессора, арабские страны ни при каких обстоятельствах не должны ввязываться ни в какие миссии в Газе без силовой поддержки США и ЕС и без их гарантий продвигаться к созданию палестинского государства. И эта позиция отражается в заявлении большинства арабских политиков. Различия лишь в видении того, какой должна быть сила, представляющая палестинцев на переговорах с Израилем – без ХАМАС, с ХАМАС и каким ХАМАС.