Слухи о покушении на министров правительства Сирии и о том, что аш-Шараа покинул Дамаск

В ночь на 18 июля в соцсетях со ссылкой на телеграм-канал ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", появились слухи о покушении на трех руководителей переходной администрации Сирии, включая министра обороны Мархафа Абу Касру.

Также сообщалось, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа якобы экстренно с семьей покинул Дамаск и перебрался в Идлиб.

Примеры публикаций: о покушении, об экстренном отъезде аш-Шараа.

Официальных подтверждений не поступало.

В ряде публикаций указывалась ссылка на телеграм-канал экстренных новостей "Аль-Маядин" (а не на основной телеграм-канал этого телеканала).

По этой ссылке ничего нет, возможно она была удалена. По ссылке с предыдущим адресом говорится о четырех израильских БПЛА, замеченных в ночь на 18 июля над провинцией Дараа, на юге Сирии.

Отметим, что "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", может преднамеренно распространять ложные сведения о событиях, связанных с новыми властями Сирии, враждебными "Хизбалле". Однако зачастую "Аль-Маядин" публикует достоверные сообщения по Сирии.