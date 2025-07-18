Слухи о покушении на министров правительства Сирии и о том, что аш-Шараа покинул Дамаск
В ночь на 18 июля в соцсетях со ссылкой на телеграм-канал ливанского телеканала "Аль-Маядин", ассоциированного с "Хизбаллой", появились слухи о покушении на трех руководителей переходной администрации Сирии, включая министра обороны Мархафа Абу Касру.
Также сообщалось, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа якобы экстренно с семьей покинул Дамаск и перебрался в Идлиб.
Примеры публикаций: о покушении, об экстренном отъезде аш-Шараа.
Официальных подтверждений не поступало.
В ряде публикаций указывалась ссылка на телеграм-канал экстренных новостей "Аль-Маядин" (а не на основной телеграм-канал этого телеканала).
По этой ссылке ничего нет, возможно она была удалена. По ссылке с предыдущим адресом говорится о четырех израильских БПЛА, замеченных в ночь на 18 июля над провинцией Дараа, на юге Сирии.
Отметим, что "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", может преднамеренно распространять ложные сведения о событиях, связанных с новыми властями Сирии, враждебными "Хизбалле". Однако зачастую "Аль-Маядин" публикует достоверные сообщения по Сирии.