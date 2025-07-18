SANA: ВВС ЦАХАЛа продолжают атаковать цели на юге Сирии

Сирийское государственное агентство SANA передает, что в ночь на пятницу, 18 июля, ВВС ЦАХАЛа продолжали атаковать цели в районе Ас-Суэйда, на юге Сирии.

Сообщения об авиаударах ЦАХАЛа по целям на окраине города Ас-Суэйда начали поступать после того, как в провинции возобновились столкновения между бедуинскими бандами и друзами.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), израильские атаки направлены против скоплений вооруженных бедуинов.

Канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что ЦАХАЛ для ударов по целям в Ас-Суэйде в основном применяет ударные беспилотники. По данным этого канала, с вечера 17 июля были нанесены не менее четырех авиаударов по целям по бедуинским боевикам к западу от города Ас-Суэйда. Ранее беспилотники атаковали автоколонны с ополченцами, двигавшиеся по шоссе Пальмира – Хомс в южном направлении.

Как передает телеканал Syria TV, 17 июля в окрестностях города Ас-Суэйда возобновились ожесточенные перестрелки между силами самообороны друзов и боевиками бедуинских племен, которых поддерживают власти Дамаска. По его данным, на востоке города имели место убийства мирных граждан, в том числе женщин и детей.

Сирийское проправительственное издание "Аль-Уатан" обвиняет в возобновлении столкновений друзского шейха Хикмета аль-Хаджари, который призывает к неповиновению властям Сирии и выступает за сближение с Израилем.

Пресс-служба ЦАХАЛа эти сообщения не комментирует.

В ночь на 17 июля президент переходного периода Сирии Ахмад аш-Шараа (Абу Мухаммад аль-Джулани) в "обращении к нации" заявил, что сирийцы не боятся войны с Израилем и что сирийские вооруженные силы готовы сражаться. "Сирийский народ всегда готов бороться за свою честь. Мы – народ этой земли и способны противостоять посягательствам Израиля. Мы стремимся привлечь к ответственности тех, кто причинил зло нашему народу друзов", – сказал аш-Шараа. Он заявил, что Израиль "стремится разрушить Сирию с момента падения прошлого режима", "стремится превратить нашу землю в арену хаоса". "Мы способны пресечь его попытки", – заверил сирийский президент. Обращаясь к сирийским друзам, аш-Шараа назвал их защиту "главным приоритетом". "Община друзов – неотъемлемая часть нашей нации. Сирия никогда не станет местом раскола, разъединения или раздора внутри своего народа. Мы заверяем вас, что защита ваших прав и свободы – наш главный приоритет, и мы отвергаем любые попытки перетянуть вас на чужую сторону или посеять раскол в наших рядах. Мы все – партнёры в этой стране", – заверил аль-Джулани.

Ранее власти Сирии вновь заявили о прекращении огня в Ас-Суэйде и о начале отвода вооруженных сил из этого региона на юге страны с преимущественно друзским населением. Но столкновения не прекратились.

Представитель министерства обороны Сирии подтвердил местной радиостанции "Шам FM" начало вывода правительственных войск из района Ас-Суэйда после размещения там сил внутренней безопасности. Источник отметил, что отвод войск мог бы происходить быстрее, если бы не удары ЦАХАЛа.

В ночь на 17 июля катарский телеканал "Аль-Джазира" передал, что израильские ВВС атаковали штаб вооруженных сил Сирии в провинции Латакии, на западе страны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон обсудил ситуацию в Сирии со всеми заинтересованными сторонами. "Сегодня вечером мы согласовали конкретные шаги для прекращения этой тревожной и ужасающей ситуации. Это потребует от всех сторон выполнения своих обязательств, чего мы от них и ожидаем", – добавил он.

Министерство иностранных дел Сирии поблагодарило США и арабские страны за усилия по урегулированию кризиса. В заявлении МИДа также выражена готовность "работать со всеми заинтересованными сторонами, стремящимися к миру и стабильности".

На этой неделе ЦАХАЛ атаковал множество военных объектов в Сирии, в том числе в Дамаске, после того, как боевики-бедуины и поддержавшие их вооруженные силы нынешних сирийских властей совершили нападения на друзов в Ас-Суэйде. Были убиты сотни друзов, в том числе несколько лидеров друзской общины. Понесли потери и их противники.