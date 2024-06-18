x
18 июня 2024
|
последняя новость: 15:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2024
|
18 июня 2024
|
последняя новость: 15:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Ливана Микати: "Мы не заинтересованы в эскалации на израильской границе"

время публикации: 18 июня 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 15:04
Премьер-министр Ливана Микати: "Мы не заинтересованы в эскалации на израильской границе"
AP Photo/Hussein Malla

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати встретился в Бейруте со специальным эмиссаром президента США Амосом Хохштейном, прибывшим на Ближний Восток с тем, чтобы предотвратить полномасштабную войну между Израилем и "Хизбаллой".

"Мы не заинтересованы в эскалации. Необходимо остановить израильскую агрессию и восстановить затишье на границе. Мы просим предотвратить эскалацию и не допустить нарушения ливанского суверенитета", – заявил Микати после окончания встречи.

17 июня Хохштейн встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Содержание беседы не разглашается, однако и в этом случае речь шла о ситуации на ливано-израильской границе.

Следует отметить, что у руководства США есть рычаги давления на Израиль и Ливан, но никаких дипломатических способов для оказания давления на "Хизбаллу". Однако именно от действий ливанской группировки и решений ее иранских покровителей во многом зависит, будет ли война.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2024

Нетаниягу провел встречу со спецпосланником Байдена
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 июня 2024

"Аль-Ахбар": Лондон предупреждает, что ЦАХАЛ может начать большую войну в Ливане в середине июня