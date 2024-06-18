Премьер-министр Ливана Микати: "Мы не заинтересованы в эскалации на израильской границе"

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати встретился в Бейруте со специальным эмиссаром президента США Амосом Хохштейном, прибывшим на Ближний Восток с тем, чтобы предотвратить полномасштабную войну между Израилем и "Хизбаллой".

"Мы не заинтересованы в эскалации. Необходимо остановить израильскую агрессию и восстановить затишье на границе. Мы просим предотвратить эскалацию и не допустить нарушения ливанского суверенитета", – заявил Микати после окончания встречи.

17 июня Хохштейн встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Содержание беседы не разглашается, однако и в этом случае речь шла о ситуации на ливано-израильской границе.

Следует отметить, что у руководства США есть рычаги давления на Израиль и Ливан, но никаких дипломатических способов для оказания давления на "Хизбаллу". Однако именно от действий ливанской группировки и решений ее иранских покровителей во многом зависит, будет ли война.