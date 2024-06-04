"Аль-Ахбар": Лондон предупреждает, что ЦАХАЛ может начать большую войну в Ливане в середине июня

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с террористической группировкой "Хизбалла" пишет, что в Бейрут поступает все больше предупреждений о том, что израильский удар по Ливану неотвратим.

Наиболее серьезное предупреждение, согласно публикации, поступило от Великобритании. В нем говорится, что израильского нападения стоит ожидать в середине июня, а также предлагается создать стратегические запасы на случай войны, которая может оказаться длительной.

Лидер ливанских друзов, бывший министр Валид Джумблат рассказал: в ходе его недавнего визита в Доху катарские представители поделились с ним опасениями, что Израиль атакует Ливан.

В то же время специальный представитель администрации США Амос Хохштейн в телефонном разговоре с председателем ливанского парламента Наби Берри сообщил, что после достижения перемирия между Израилем и ХАМАСом США намерены активизировать свои действия на ливанском направлении.

В публикации отмечается, что Израилю становится все сложнее оставлять без ответа действия "Хизбаллы" на его северной границе. Как в армейском командовании, так и в политическом руководстве нарастают призывы к проведению масштабной военной операции.