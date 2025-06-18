Угроза аятоллы Хаменеи: "Битва начинается"

В ночь на 18 июня на официальных страницах верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальной сети X были опубликованы послания на фарси и английском языке. Они свидетельствуют, что Хаменеи готов продолжать борьбу.

"Во имя благородного Хайдара, битва начинается", – говорится в заявлении на фарси. Хайдаром шииты часто называют Али – первого шиитского имама. Надпись по-английски гласит: "Мы должны дать мощный ответ террористическому режиму сионистов. Никакой жалости сионистам",

Нет информации, что записи сделаны самим аятоллой. Насколько известно, он скрывается в подземном бункере в районе Тегерана. 17 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что американцам известно это место, но они пока не собираются его убивать.