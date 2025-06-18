Иранские СМИ заявили об аресте еще пяти "агентов Мосада"

Иранское агентство Fars сообщает об аресте пяти человек, которые намеревались выполнить поручения, полученные от израильской службы внешней разведки "Мосад". Аресты проведены в Хорремабаде, Боруджерде и Доруде.

На фоне неспособности остановить израильские удары в Иране набирает силы шпиономания. Об арестах израильских агентов сообщается едва ли не ежедневно. Также появляются сообщения и казни тех, кто сотрудничал с израильскими спецслужбами.

Несколько дней назад иранские СМИ передали, что в городе Рей, к югу от Тегерана, обнаружен созданный "Мосадом" секретный завод, на котором велось производство беспилотных летательных аппаратов. Как утверждалось, на месте найдены самодельные бомбы.