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Ближний Восток

Эрдоган: "У Ирана есть полное право на самооборону"

Война с Ираном
Израиль
Турция
время публикации: 18 июня 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 13:34
Эрдоган: "У Ирана есть полное право на самооборону"
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития выступил с заявлением о военном конфликте между Израилем и Ираном. Он подверг Израиль резкой критике.

"Право Ирана на самооборону от израильского бандитизма и государственного терроризма естественно, законно и легитимно. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы остановить бесчеловечную агрессию против Газы, Сирии, Ливана, Йемена, а теперь и наших иранских соседей", – сказал он.

"Нетаниягу давно превзошел тирана Гитлера в том, что касается геноцида. Кровь убитых мирных жителей, мертвых детей – не только на тех, кто поддерживает израильскую агрессию, но и на тех, кто ничего не предпринимает", – заявил турецкий лидер.

Ближний Восток
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