x
18 июня 2025
|
последняя новость: 12:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июня 2025
|
18 июня 2025
|
последняя новость: 12:08
18 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

IRIB: в районе Исфахана иранские ПВО сбили израильский БПЛА Hermes 900

Война с Ираном
Беспилотники
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:50
IRIB: в районе Исфахана иранские ПВО сбили израильский БПЛА Hermes 900
Кадр из видео IRIBNEWS

Иранский телеканал IRIB заявляет, что в районе Исфахана ПВО удалось сбить израильский ударный БПЛА Hermes 900. Показаны кадры со сбитым беспилотником (бортовой номер 997).

ЦАХАЛ не комментирует потерю БПЛА в Иране.

В отличие от сообщений о якобы сбитых израильских истребителях F-35i, которые иранцы иллюстрировали кадрами, созданными искусственным интеллектом, сообщение о сбитом БПЛА может быть достоверным.

Ранее, в июне 2024-го, ЦАХАЛ подтверждал потерю БПЛА Hermes 900 в Ливане.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook