IRIB: в районе Исфахана иранские ПВО сбили израильский БПЛА Hermes 900
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:50 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:50
Иранский телеканал IRIB заявляет, что в районе Исфахана ПВО удалось сбить израильский ударный БПЛА Hermes 900. Показаны кадры со сбитым беспилотником (бортовой номер 997).
ЦАХАЛ не комментирует потерю БПЛА в Иране.
В отличие от сообщений о якобы сбитых израильских истребителях F-35i, которые иранцы иллюстрировали кадрами, созданными искусственным интеллектом, сообщение о сбитом БПЛА может быть достоверным.
Ранее, в июне 2024-го, ЦАХАЛ подтверждал потерю БПЛА Hermes 900 в Ливане.