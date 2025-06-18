IRIB: в районе Исфахана иранские ПВО сбили израильский БПЛА Hermes 900

Иранский телеканал IRIB заявляет, что в районе Исфахана ПВО удалось сбить израильский ударный БПЛА Hermes 900. Показаны кадры со сбитым беспилотником (бортовой номер 997).

ЦАХАЛ не комментирует потерю БПЛА в Иране.

В отличие от сообщений о якобы сбитых израильских истребителях F-35i, которые иранцы иллюстрировали кадрами, созданными искусственным интеллектом, сообщение о сбитом БПЛА может быть достоверным.

Ранее, в июне 2024-го, ЦАХАЛ подтверждал потерю БПЛА Hermes 900 в Ливане.