HRAI: за первые пять дней войны в Иране были убиты 585 человек

Правозащитная организация Human Rights Activists in Iran (HRAI), базирующаяся в Вашингтоне, заявила, что располагает данными о 585 убитых и 1326 раненых в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Иране, начиная с 13 июня.

В сообщении HRAI утверждается, что 239 погибших были мирными гражданами, 126 военными или сотрудниками иных силовых структур. По остальным погибшим идентификации пока нет.