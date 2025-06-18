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Ближний Восток

СМИ сообщают о взрыве на востоке Тегерана, атакован университет Имама Хусейна

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 04:35 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 05:01
В генштабе ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Иранское агентство Nour News сообщает о взрыве на востоке Тегерана около 4 утра.

Вскоре стало известно, что атакован комплекс Университета имени имама Хусейна, в котором располагаются Высшее военное офицерское училище, где готовят офицеров для "Корпуса стражей исламской революции" и Открытый университет.

Ранее сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракет класса "земля-земля" в Ходжире, к востоку от Тегерана.

Ближний Восток
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