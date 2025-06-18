СМИ сообщают о взрыве на востоке Тегерана, атакован университет Имама Хусейна

Иранское агентство Nour News сообщает о взрыве на востоке Тегерана около 4 утра.

Вскоре стало известно, что атакован комплекс Университета имени имама Хусейна, в котором располагаются Высшее военное офицерское училище, где готовят офицеров для "Корпуса стражей исламской революции" и Открытый университет.

Ранее сообщалось, что ВВС ЦАХАЛа атаковали завод по производству ракет класса "земля-земля" в Ходжире, к востоку от Тегерана.