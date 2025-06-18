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Ближний Восток

Иранские источники: ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют в Тегеране

ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 18 июня 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 10:55
Иранские источники: ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют в Тегеране
Пресс-служба ЦАХАЛа

Утром 18 июня иранские СМИ сообщили об очередной волне авиаударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Тегеране.

Ближний Восток
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