Ближний Восток Иранские источники: ВВС ЦАХАЛа вновь атакуют в Тегеране ЦАХАЛ Война с Ираном время публикации: 18 июня 2025 г., 10:46 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 10:55 Пресс-служба ЦАХАЛа Утром 18 июня иранские СМИ сообщили об очередной волне авиаударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Тегеране. Ближний Восток СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ Будьте с нами: Telegram WhatsApp Facebook Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 июня 2025 6-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует Тегеран, обстрелы территории Израиля