Сценарии для Ирана: возможные итоги войны

Практически сразу после первого шока, связанного с началом израильских ударов по Ирану в пятницу, 13 июня, в экспертном сообществе возникли вопросы о том, каким может быть итог войны. Сценарии самые разные – от скорой остановки боевых действий и возвращения к переговорам касательно ядерной программы Тегерана до падения режима аятолл. И вопросов у всех больше, чем ответов, тем более ситуация меняется очень быстро. Тем не менее, попробуем сформулировать основные возможные сценарии развития событий.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Цели операции Израиля

Согласно заявлению главы Совета по национальной безопасности Цахи Анегби в интервью 12-му каналу, цели текущей операции против Ирана, одобренной кабинетом министров, состоят из четырех частей:

- нанесение удара по ядерной программе Ирана;

- нанесение удара по его баллистическим ракетам;

- нанесение удара по его способности уничтожить Израиль с помощью наземной атаки;

- создание условий для долгосрочного срыва ядерной программы Ирана дипломатическими средствами.

Эти слова прозвучали в первый день войны. На вопрос, означают ли означают его слова, что у Израиля нет цели "уничтожить ядерную программу Ирана силами ЦАХАЛа", Анегби ответил: "Это невозможно. Этого нельзя сделать кинетическими средствами".

По словам Анегби, возможно решение, подобное реализованному в Ливии, Южной Африке и других местах, где "баланс плюсов и минусов" заставил руководство государства отказаться от своих усилий по созданию ядерного оружия. Т.е. цель заключается в военном давлении на Иран, чтобы он согласился полностью демонтировать свою ядерную программу на переговорах с США.

Тогда Анегби также подчеркнул, что на текущий момент Израиль не намерен нацеливаться на "политическое руководство" Ирана. Тем не менее, практически сразу в регионе заподозрили, что действия Израиля ведут к попыткам свергнуть режим аятолл в Тегеране, как максимум, или, как минимум его серьезно пошатнуть. Тем более, слова "на данный момент" в постоянно меняющихся условиях не могут быть гарантией.

Временный подрыв ядерной программы Ирана

Это один из самых вероятных вариантов. И, судя по звучавшим в эти дни заявлениям президента США Дональда Трампа, израильская операция действительно могла быть способом "принуждения к миру" – чтобы сделать переговорные позиции Ирана более гибкими. До войны, напомню, главной точкой спора на переговорах между Вашингтоном и Тегерана был вопрос о том – может или нет Иран в будущем самостоятельно обогащать уран. Иранские власти настаивали, что это их право для развития мирной атомной программы.

В понедельник вечером Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7. По версии президента Франции Эммануэля Макрона, решение Трампа было связано с переговорами о прекращении огня между Израилем и Ираном. Согласно сообщениям американских СМИ, президент США размышляет, помочь ли Израилю уничтожить ядерный объект в Фордо, но в то же время он приказал своей команде "организовать встречу с иранцами как можно скорее". Сам Трамп опроверг слова Макрона, сказав, что тот ничего не понимает, а также написал в своей соцсети Truth Social: "Я не обращался к Ирану с просьбой о "мирных переговорах" никоим образом, ни в какой форме или виде. Это просто еще одна ОЧЕНЬ СФАБРИКОВАННАЯ, ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ! Если они хотят поговорить, они знают, как со мной связаться. Им следовало бы принять сделку, которая была на столе – это спасло бы много жизней!!".

Одновременно лидеры G7 выступили с совместным заявлением, осуждающим Иран как "главный источник террора на Ближнем Востоке", призвали к деэскалации в регионе и к решению, которое также включало бы прекращение огня в секторе Газы. "Мы подтверждаем, что Израиль имеет право на самооборону. Мы подтверждаем нашу поддержку безопасности Израиля", – говорится в заявлении лидеров G7 в своем заявлении. Там также отмечается, что G7 "ясно дала понять, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие". Об этом же говорил и лично Трамп. Так что похоже никто больше гибкость на переговорах с Тегераном проявлять не будет и у иранской стороны очень мало вариантов для дипломатического маневра. По крайней мере, так выглядит. Но пока обе стороны повышают ставки. С одной стороны, США намекают на присоединении к боевым действиям, с другой – в Иране все громче звучат призывы выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) по примеру КНДР.

Но есть нюанс – Северная Корея вышла из ДНЯО в 2003 году и открыто занялась разработкой ядерного оружия. Это одна из причин, которая удерживает тех или иных игроков решать проблемы с Пхеньяном военным путем. Для Ирана этот поезд на данный момент ушел, выход из ДНЯО под огнем ничего не изменит – приступить к полноценной разработке ядерного оружия Тегеран сможет только в случае прекращения огня и восстановления разрушенного, а вот дополнительные стимулы для продолжения войны с Ираном, напротив, появятся. Но логика не всегда работает.

Эксперты пока до конца не понимают, какой ущерб нанесен ядерной программе Ирана и насколько лет назад она отодвинута, также как и продолжаются споры о том, насколько в принципе Тегеран был близок к разработке ядерного оружия. Кроме того, Израиль продолжает наносить удары по Ирану и что будет дальше неизвестно, тем более если США присоединятся к атакам по иранской территории.

Что известно о состоянии иранских ядерных объектов со слов главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, прозвучавших в понедельник вечером в интервью BBC:

- Центрифуги на подземном заводе по обогащению урана в Натанзе в Иране, вероятно, были "серьезно повреждены, если не полностью уничтожены" после израильских ударов в пятницу. Это стало результатом отключений электроэнергии, вызванных атакой, в ходе которой надземный завод был "полностью разрушен". "Ущерб, вероятно, был нанесен, несмотря на то, что подземный зал, в котором размещались центрифуги – машины, обогащающие уран, – не был напрямую поражен", – добавил он.

- Были также повреждены четыре здания на ядерном объекте в Исфахане.

- На подземном заводе по обогащению урана в Фордо повреждений не видно.

- АЭС в Бушере не была целью и не пострадала от недавних атак, как и исследовательский реактор в Тегеране.

МАГАТЭ в настоящее время не может инспектировать объекты по обогащению урана, но Гросси сказал, что инспекторы возобновят работу "как только позволят условия безопасности".

В итоге в этой ситуации кроется тупик. В случае прекращения огня, руководство Ирана, наученное горьким опытом, рано или поздно может вернуться к разработке ядерного оружия. Жесткий контроль со стороны МАГАТЭ возможен, но не гарантия. Тем более, без решения других вопросов, связанных с военными программами Ирана. И еще один вопрос, готово ли иранское руководство идти на какие-либо уступки. Пока они заявляют, что согласны на переговоры. Но насколько готовы быть гибкими? И здесь получается, что, прежде чем о чем-то говорить с Тегераном – должен быть нанесен максимальный ущерб его военным программам.

Смена руководства Ирана

США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, Израиль бьет по новым целям в Иране, пользуясь поддержкой G7 во главе с США. И никто не знает, когда власти Израиля решит, что нанесен достаточный ущерб, а главное, что означают слова Трампа о "капитуляции Ирана".

Региональные игроки опасаются, что война придет к ним домой. И без того дроны и ракеты летают и сбиваются над территорией Иордании и Сирии. Но если у Аммана и Дамаска нет большого влияния, то голоса арабских монархий Персидского залива имеют значение, в том числе для Трампа. Почти все арабские страны осудили действия Израиля и эскалацию в регионе. Но при этом многие из них будут рады, если военный потенциал Тегерана сильно уменьшится, а вместе с ним и его способность влиять на ситуацию в регионе. Но пока они боятся. Если Тегеран поймет, что терять ему уже нечего – он может больно ударить по соседям – как по американским базам, расположенным на их территории, так и по нефтегазовым объектам. Плюс у Ирана была и вероятно еще остается способность организовывать теракты в самых разных уголках земного шара от Европы до Латинской Америки, тем более на Ближнем Востоке. Т.е. доводить иранцев до крайней точки нельзя и пойти на прекращение огня и переговоры? Однако сохранение иранского режима в том виде, как он сейчас, оставляет вероятность, что он может отомстить. Что делать – свергать режим аятолл? Но где гарантии, что к власти не придут еще более радикальные лидеры.

После опыта Ирака – начала военной кампании США и падения режима Саддама Хусейна в 2003 году, а также "арабской весны", когда смена власти привела к гражданским войнам, региональному хаосу, появлению новых террористических группировок и их усилению – решиться на смену власти извне сложно. Тем более, что в Иране нет сплоченной и сильной оппозиции, которая обладает военной силой и способностью контролировать ситуацию извне.

Но похоже, что в какой-то момент в Израиле и возможно в США была сделана ставка на "народное восстание" в Иране.

Еще в первый день войны премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился к иранскому народу со словами: "Этот режим никогда не был таким слабым. Сейчас ваш шанс встать и сделать так, чтобы ваш голос услышали". Он также пообещал иранцам свою поддержку. Т.е. Нетаниягу надеется, что, оказавшись в тяжелых условиях, иранцы обвинят в своих бедах режим и восстанут, а ослабленные войной иранские власти, в свою очередь, не смогут подавить протесты, как делали это прежде. В воскресенье в интервью Fox News Нетаниягу развил эту мысль, заявив, что смена режима в Иране "безусловно может стать результатом" военной кампании Израиля.

Пока есть много сомнений в потенциале "народного восстания", хотя в соцсетях распространяются ролики, где иранцы желают смерти верховному лидеру аятолле Али Хаменеи и проклинают руководство страны. Пока источники, годами отслеживающие протесты в Иране, не увидели всплеска таких акций в первые дни войны, напротив, их число резко сократилось. Однако это не показатель. Иранцы были в шоке от происходящего и в первую очередь решали свои личные проблемы – вопросы безопасности, пропитания и т.д. Тем более ситуация в крупных городах, особенно в Тегеране, стремительно ухудшается. Кроме того, некоторые наблюдатели видели признаки консолидации общества перед лицом внешней угрозы.

В дальнейшем возможны разные сценарии. Протесты все-таки могут вспыхнуть и пойти по нарастающей. Их очевидно поддержат извне, как было в соседних странах, тем более в Иране есть национальные меньшинства, прежде всего курды и азербайджанцы, и могут начаться центробежные процессы. Кстати, в конце марта в Jerusalem Post появилась статься израильского востоковеда Мордехая Кейдара, о том, что Израилю следовало бы поддержать независимость Южного Азербайджана (территория примерно трех провинций Ирана) от Тегерана.

Дальше могут быть разные сценарии – Ирака и Ливии, где власть сместили на иностранных штыках, а на то, чтобы справиться с хаосом ушли годы и конца пока не видно, особенно в Ливии. Другой сценарий – Сирии. Когда несмотря на протесты, гражданскую войну и вспышку терроризма Башар Асад оставался у власти на протяжении 13 лет. Правда опять же благодаря военной помощи извне со стороны России и Ирана. Тегеран в этом смысле останется одинок. Москва за него воевать не будет, а его прокси – в первую очередь в лице "Хизбаллы" и иракских группировок вряд ли вмешиваются или вряд ли их помощь будет серьезна. В конце концов именно Иран помогал и поддерживал их военно и финансово, а не наоборот. В то же время иранский силовой аппарат и государственный аппарат сильнее, чем в Сирии. Да и сторонников режима достаточно. Но, как мы видели, в истории случается невероятное под влиянием тех или иных процессов.

И есть еще два варианта, уже имевшие примеры в прошлом – "Хамид Карзай в Афганистане" и "Ахмед аш-Шараа в Сирии". Но у обоих изначально была база "на земле" и опыт войны – в первом случае с талибами, во втором с официальным Дамаском. Карзай изначально пользовался поддержкой США и международного сообщества и в итоге мы все равно мы видим, что талибы вернулись к власти в Афганистане и в итоге внешние игроки в той или иной степени признали их власть и установили с ними контакты. Напротив, Ахмеду аш-Шараа – главе террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" доверие во вне пришлось завоевывать уже после того как он, объединившись с вооруженными формированиями оппозиции, бывшими под опекой Турции, смог свергнуть режим Башара Асада. Для этого аш-Шараа пришлось резко сменить имидж и говорить правильные слова, которые от него хотели слышать внешние игроки, в отличие от Асада, который был мягко говоря негибок, в том числе под влиянием Тегерана. Однако пока неясно, как будет развиваться сирийская история, сможет ли аш-Шараа удержать власть в стране и будет ли и дальше пользоваться поддержкой извне и не превратится ли в нового диктатора. Т.е. неясно – удачный ли это пример.

У иранской оппозиции почти нет опыта боевых действий и силового аппарата, выстроенного годами, как это было у аш-Шараа и его группировки. Из тех, кто воевать определенно может – курды, а также "Организация моджахедов иранского народа" ("Моджахедин-э Халк). Она признана террористической организацией в Иране и Ираке, а США и Евросоюз вычеркнули ее из "черных списков". Организация была основана студентами, недовольными шахским режимом в 1965 году и изначально приветствовали Исламскую революцию, однако затем перешли в оппозицию. Но у них нет широкой базы поддержки.

Тем не менее нельзя исключать, что к власти в Иране, в том числе и в результате переворота внутри элит, придут силы, которые смогут подстроиться под Запад и отречься от прошлого, как это сделал новый сирийский лидер. Но опять же аш-Шараа – это не порождение старого режима, он пришел извне. Изнутри режима менять имидж сложнее.

Возможен и вариант договора оппозиции и теми, кто попытается отколоться от режима. В этом контексте интересно заявление Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана, который живет в США. В конце недели он заявил в интервью BBC рассказал, что с ним в последние дни связываются представители иранской элиты, в том числе военные. "Я думаю это важное событие", – сказал он. Реза Пехлеви считает, что сейчас есть шанс свергнуть режим аятолл и хочет сыграть роль консолидирующей силы. Другое дело, что у него нет особого влияния внутри Ирана, да и власть шаха также не пользовалась народной любовью. Правда на контрасте многие иранцы вспоминают те времена с ностальгией, однако это не означает их стремления к восстановлению шахской власти. Впрочем, Реза Пехлеви, по его словам, к этому не стремится.

Пока война продолжается. Хаос внутри Ирана и его превращения во второй Ирак на долгие годы допускать нельзя. Слишком непредсказуемо и опасно, также непредсказуемо и опасно, если возобновить диалог с режимом аятолл и по итогам снять санкции с Ирана без серьезных ограничений с самых разных сторон. В любом случае механизм тектонических изменений на Ближнем Востоке запущен, расклады меняются и будут меняться еще много раз.