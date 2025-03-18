В аэропорту Алеппо приземлился первый самолет с конца ноября 2024 года

Во вторник, 18 марта, международный аэропорт Алеппо возобновил работу. Первый самолет совершил посадку в этом сирийском аэропорту впервые почти за четыре месяца.

Работа аэропорта Алеппо была приостановлена с конца ноября 2024 года из-за эскалации гражданской войны в Сирии и боевых действий, которые привели к падению режима Башара Асада.

Пока нормальная работа аэропорта не налажена, расписания регулярных рейсов нет. Хотя сирийское управление гражданской авиации направило авиакомпаниям приглашения возобновить полеты в Алеппо.

До закрытия международный аэропорт Алеппо принимал внутренние рейсы и внешние рейсы – из Бейрута, Багдада, Дубая и др.