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Ближний Восток

В аэропорту Алеппо приземлился первый самолет с конца ноября 2024 года

Сирия
Авиация
время публикации: 18 марта 2025 г., 13:20 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 13:20
В аэропорту Алеппо приземлился первый самолет с конца ноября 2024 года
SANA via AP

Во вторник, 18 марта, международный аэропорт Алеппо возобновил работу. Первый самолет совершил посадку в этом сирийском аэропорту впервые почти за четыре месяца.

Работа аэропорта Алеппо была приостановлена с конца ноября 2024 года из-за эскалации гражданской войны в Сирии и боевых действий, которые привели к падению режима Башара Асада.

Пока нормальная работа аэропорта не налажена, расписания регулярных рейсов нет. Хотя сирийское управление гражданской авиации направило авиакомпаниям приглашения возобновить полеты в Алеппо.

До закрытия международный аэропорт Алеппо принимал внутренние рейсы и внешние рейсы – из Бейрута, Багдада, Дубая и др.

Ближний Восток
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