"Аль-Арабия": Каир пытается остановить войну в Газе, призывая ХАМАС к переговорам

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на египетские источники передает: Каир обратился к руководству ХАМАСа с призывом о проведении экстренной встречи для обсуждения событий в Газе.

Судя по имеющимся данным, египетские посредники пытаются добиться согласия ХАМАСа на освобождение новой группы заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля.