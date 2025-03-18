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Ближний Восток

"Аль-Арабия": Каир пытается остановить войну в Газе, призывая ХАМАС к переговорам

Газа
ХАМАС
Египет
время публикации: 18 марта 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 13:01
"Аль-Арабия": Каир пытается остановить войну в Газе, призывая ХАМАС к переговорам
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на египетские источники передает: Каир обратился к руководству ХАМАСа с призывом о проведении экстренной встречи для обсуждения событий в Газе.

Судя по имеющимся данным, египетские посредники пытаются добиться согласия ХАМАСа на освобождение новой группы заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля.

Ближний Восток
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