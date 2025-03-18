"Аль-Арабия": Каир пытается остановить войну в Газе, призывая ХАМАС к переговорам
время публикации: 18 марта 2025 г., 13:01 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 13:01
Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на египетские источники передает: Каир обратился к руководству ХАМАСа с призывом о проведении экстренной встречи для обсуждения событий в Газе.
Судя по имеющимся данным, египетские посредники пытаются добиться согласия ХАМАСа на освобождение новой группы заложников в обмен на немедленное прекращение огня со стороны Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 марта 2025