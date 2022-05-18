Насралла назвал неудачу "Хизбаллы" на выборах "очень большой победой"

Лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил с речью по поводу прошедших в Ливане парламентских выборов. Ему необходимо было что-то сказать избирателям после того, как "Партия Аллаха" и ее сторонники лишились большинства в ливанском парламенте. Выступление Насраллы транслировал телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

Насралла поблагодарил своих сторонников, отметил особые заслуги "сопротивления" и обвинил США в краже денег в американских банках в Ливане.

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Фактическое поражение он назвал "очень большой победой", отметив, что "Хизбалла" не имела достаточных финансовых ресурсов накануне этих выборов.

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Глава "Хизбаллы" заявил о необходимости создания новых блоков в условиях, когда ни одна партия, ни один политический союз не имеет парламентского большинства, а стране царит кризис.

Хасан Насралла призвал ливанцев "успокоиться", отказаться от бесконечных дебатов и перейти к "партнерству и сотрудничеству".

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Он обвинил США и Саудовскую Аравию во вмешательстве в ливанские выборы, при этом отверг заявления о том, что в выборы вмешивался Иран.

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Как сообщалось ранее, на прошедших 15 мая выборах поддерживаемая Ираном шиитская "Партия Аллаха" ("Хизбалла") и ее сторонники лишились большинства в ливанском парламенте. Сама "Хизбалла" получила 31 мандат, ее христианские союзники, Движение свободных патриотов, будет представлено 18 депутатами. Крупнейшей христианской фракцией станут "Ливанские силы", получившие 20 мандатов (они пользуются поддержкой Саудовской Аравии).

Если в парламенте Ливана, избранном в 2018 году, был всего один кандидат, избранный на платформе радикальных реформ и противостояния истеблишменту, на этот раз сторонники реформ провели в парламент 16 человек. Многие из них победили представителей проиранского блока.

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В парламенте Ливана 128 мест, которые делятся поровну между мусульманами и христианами. Правительство традиционно назначается на основе консенсуса. Неясно, сохранится ли эта тенденция, поскольку сторонники перемен считают ответственной за ливанский кризис политическую элиту в целом.