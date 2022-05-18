adv_07 m_ar_top_1
adv_08 ar_top_1
Иерусалим:
15 - 25°
Тель-Авив:
16 - 23°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Все новости
adv_09 m_ar_top_2
adv_06 ar_top_2
Ближний Восток

Насралла назвал неудачу "Хизбаллы" на выборах "очень большой победой"

время публикации: | последнее обновление:
блог версия для печати фото
Насралла назвал неудачу
AP Photo/Hussein Malla

Лидер ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил с речью по поводу прошедших в Ливане парламентских выборов. Ему необходимо было что-то сказать избирателям после того, как "Партия Аллаха" и ее сторонники лишились большинства в ливанском парламенте. Выступление Насраллы транслировал телеканал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле".

Насралла поблагодарил своих сторонников, отметил особые заслуги "сопротивления" и обвинил США в краже денег в американских банках в Ливане.

adv_10 incontent_1

Фактическое поражение он назвал "очень большой победой", отметив, что "Хизбалла" не имела достаточных финансовых ресурсов накануне этих выборов.

adv_11 m_ar_1

Глава "Хизбаллы" заявил о необходимости создания новых блоков в условиях, когда ни одна партия, ни один политический союз не имеет парламентского большинства, а стране царит кризис.

Хасан Насралла призвал ливанцев "успокоиться", отказаться от бесконечных дебатов и перейти к "партнерству и сотрудничеству".

adv_12 incontent_2

Он обвинил США и Саудовскую Аравию во вмешательстве в ливанские выборы, при этом отверг заявления о том, что в выборы вмешивался Иран.

adv_13 m_ar_2

Как сообщалось ранее, на прошедших 15 мая выборах поддерживаемая Ираном шиитская "Партия Аллаха" ("Хизбалла") и ее сторонники лишились большинства в ливанском парламенте. Сама "Хизбалла" получила 31 мандат, ее христианские союзники, Движение свободных патриотов, будет представлено 18 депутатами. Крупнейшей христианской фракцией станут "Ливанские силы", получившие 20 мандатов (они пользуются поддержкой Саудовской Аравии).

Если в парламенте Ливана, избранном в 2018 году, был всего один кандидат, избранный на платформе радикальных реформ и противостояния истеблишменту, на этот раз сторонники реформ провели в парламент 16 человек. Многие из них победили представителей проиранского блока.

adv_14 incontent_3

В парламенте Ливана 128 мест, которые делятся поровну между мусульманами и христианами. Правительство традиционно назначается на основе консенсуса. Неясно, сохранится ли эта тенденция, поскольку сторонники перемен считают ответственной за ливанский кризис политическую элиту в целом.

adv_15 m_ar_3

adv_16 m_end_ar_wwh
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 17 Мая 2022
"Хизбалла" потерпела поражение на выборах в Ливане
adv_17 ar_middle_wwh
adv_18 ar_middle_yandex
adv_19 ar_middle_mobile_yandex
adv_20 ar_right_wwh
adv_21 ar_right_1

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

21:30 Насралла назвал неудачу "Хизбаллы" на выборах "очень большой победой"
21:08 МВД РФ объявило в розыск основателя CIT Руслана Левиева и журналиста Майкла Наки
20:57 Посольство США возобновило работу в Киеве
19:59 Завершен первый визит нового главы CENTCOM в Израиль
19:25 Bloomberg: США планируют закрыть лицензию для обслуживания госдолга РФ
19:01 Горовиц: Израиль окажет Украине помощь лекарствами, раненые будут доставлены к нам на лечение за наш счет
16:12 Полиция утвердила маршрут "Марша с флагами" через Шхемские ворота
15:07 Российский военный признался в убийстве безоружного украинца
adv_22 ar_right_2
adv_23 ar_right_3
adv_24 ar_right_4
adv_25 ar_right_5