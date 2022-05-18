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Ближний Восток

ХАМАС сообщил о новом "инженере", ликвидированном ЦАХАЛом в 2021 году

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ХАМАС сообщил о новом
Пресс-служба ЦАХАЛа

"Бригады Изаддина аль-Касама", боевое крыло ХАМАСа, опубликовали 18 мая сведения об одном из ведущих своих инженеров, который был ликвидирован ЦАХАЛом в ходе операции "Страж стен" – Сами Раджуане. Он был убит 12 мая 2021 года в результате удара по командному пункту.

Как сообщается, образцом для подражания Сами был ликвидированный в 1996 году Ихья Айяш – командир боевого крыла группировки, известный как "Инженер". Раджуан сыграл ключевую роль в создании секретной системы связи ХАМАСа. По утверждению группировки, эту сеть Израилю так и не удалось подавить, она обеспечила боевикам бесперебойную связь в ходе операции.

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Раджуан также отвечал за сбор информации о ЦАХАЛе при помощи интернета. Согласно ХАМАСу, его подразделению удалось проникнуть в израильские информационные системы и получить ценную информацию.

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Сообщается, что Раджуан проходил курс специальной подготовки "Хизбаллы" в Ливане.

Напомним, что 12 мая 2021 года, на второй день антитеррористической операции "Страж стен" ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по 14-этажному зданию в Газе, в котором размещались подразделения военной разведки террористической организации ХАМАС. В том же здании находилась "коммуникационная инфраструктура, используемая террористическими организациями для передачи тактико-военных сообщений", сообщал ЦАХАЛ. Очевидно, именно в результате этого удара был ликвидирован "инженер" Сами Раджуан.

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В тот же день сообщалось о уничтожении в Газе и Хан-Юнисе членов "генерального штаба ХАМАСа", принадлежавших к боевому крылу террористической организации.

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Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Мая 2021
ЦАХАЛ: на юге сектора Газы атаковано высотное здание, в котором размещалась разведка ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 Мая 2021
ЦАХАЛ: ликвидированы несколько членов "генерального штаба" организации ХАМАС
// https://www.newsru.co.il/ // Фоторепортажи // 12 Мая 2021
Интифада-2021 и второй день операции "Страж стен" в Израиле и Газе. Фоторепортаж
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