Интифада-2021 и второй день операции "Страж стен" в Израиле и Газе. Фоторепортаж
Фото: Flash90, Associated Press
В ночь на 12 мая ХАМАС подверг центр Израиля рекордному обстрелу (по числу ракет). В ответ ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. Есть убитые и раненые с обеих сторон.
В Лоде, где накануне арабскими жителями были устроены массовые беспорядки, введено "чрезвычайное положение". Полиция и погранслужба пытаются контролировать ситуацию в арабских населенных пунктах и городах со смешанным населением.
Подробности хода операции "Страж стен"
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 11 мая 2021
Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". Фоторепортаж
Эскалация мусульмано-израильского конфликта: "Страж стен" против "Меча Аль-Кудса". Фоторепортаж