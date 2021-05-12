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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи12 мая 2021 г., 16:49

Интифада-2021 и второй день операции "Страж стен" в Израиле и Газе. Фоторепортаж

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Фото: Flash90, Associated Press

В ночь на 12 мая ХАМАС подверг центр Израиля рекордному обстрелу (по числу ракет). В ответ ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам террористов в секторе Газы. Есть убитые и раненые с обеих сторон.

В Лоде, где накануне арабскими жителями были устроены массовые беспорядки, введено "чрезвычайное положение". Полиция и погранслужба пытаются контролировать ситуацию в арабских населенных пунктах и городах со смешанным населением.

Подробности хода операции "Страж стен"

Житель Лода Джейкоб Симона у своего дома Столкновение палестинских демонстрантов с израильскими силами безопасности у въезда в город Рамаллах возле еврейского поселения Бейт-Эль. Ночь на 12 мая 2021 года Сектор Газы. 12 мая 2021 года Сектор Газы. 12 мая 2021 года ЦАХАЛ у границы с сектором Газы. 12 мая 2021 года Израильтянин выносит свитки Торы из сожженной синагоги после ночных беспорядков. Лод, 12 мая 2021 года
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