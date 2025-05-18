ЛАГ ответила Трампу, предложившему сделать Газу "зоной свободы"

В Багдаде состоялась сессия Лиги арабских государств. Ситуация в секторе Газы стала главным вопросом на ее повестке дня. Саммиту предшествовал визит на Ближний Восток президента США Дональда Трампа, который призвал сделать сектор "зоной свободы".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости немедленного прекращения огня. Он также выступил против планов американской администрации выселить население сектора в другие страны и израильских планов расширения операции в Газе.

Гость сессии премьер-министр Испании Педро Санчес призвал увеличить давление на Израиль и заставить его "прекратить резню в секторе Газы", в том числе – используя международные юридические инстанции. Он сообщил, что испанское правительство готовит резолюцию ООН, требующую от Международного суда справедливости квалифицировать действия.

Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани призвал сформировать арабский фонд реконструкции сектора. Он заявил, что Ирак передаст в этот фонд 20 миллионов долларов и столько же выделит на восстановление Ливана.

Напомним: в ходе визита на Ближний Восток Трамп вновь высказался в поддержку передачи сектора под американский контроль. По его словам, на данный момент Газа непригодна для жилья. "США должны взять ее и превратить в зону свободы", – сказал он.