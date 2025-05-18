СМИ: Иран согласился на создание ядерного консорциума с Саудовской Аравией и ОАЭ

Как сообщает Tehran Times, в ходе непрямых переговоров США и Ирана по вопросу иранской ядерной программы, иранцы получили предложение создать ядерный консорциум с другими ближневосточными странами и делиться с ними своими знаниями и продукцией.

"Мы ответили на это предложение положительно, но заявили: даже если такой консорциум будет создан, мы не согласимся на замену самостоятельно обогащенного урана на произведенный в других странах", – сообщил изданию информированный источник.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что это Иран предложил подобный консорциум Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, рассчитывая, что это поможет Ирану убедить США дать режиму аятолл разрешение на обогащение урана.

Отметим: вопрос о праве Ирана на самостоятельное обогащение урана – один из центральных на американо-иранских переговорах по ядерной тематике. Иран настаивает на ограниченном обогащении и сохранении производственной базы, что позволит режиму аятолл в короткие сроки создать ядерное оружие.